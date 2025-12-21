日本副首都「鎖定」大阪引爭議 自民黨內部反彈

2025年在大阪舉行的世界博覽會。吳尚軒攝



日本時事新聞社週日（21日）報導，日本首相高市早苗率領的自民黨政府，將在明年1月開始的國會常會中，推動立法設立日本「副首都」。但由於副首都的立法條文可說鎖定了大阪作為唯一選擇，自民黨內部已經出現反彈。

與此同時，日本《每日新聞》週日發表的最新民調顯示，高市早苗內閣的支持度高達67%，比一個月前調查的65%還上升2個百分點，顯示高市政府上台三個月來依舊維持極為高度的民意支持。

設立副首都是日本維新會的招牌政策，也是日本維新會10月願意投票支持高市早苗出任首相的交換條件。維新會是以大阪為核心的政黨，長年提倡關西的大阪成為東京都以外日本的第二都，平衡關東與關西兩邊的發展。

而時隔12年，日本政府在週五（19日）公布關於東京都南部發生規模7強震的災情預報，估計多達1.8萬人罹難，首都機能可能無法持續。這使得日本維新會黨魁、大阪府知事吉村洋文更加強調設立副首都的重要性。

但是時事新聞報導，推動副首都的立法規定，必須是依據《大都市地域特別區設置法》設有「特別區」的地域才能成為副首都。除了維新會曾經推動大阪府、大阪市合併成大阪都的大阪，日本沒有第二個城市有這樣的條件。

自民黨高層內部因此向時事新聞批評說，這種立法根本是內定大阪作為副首都，將無法獲得其他政黨支持。為大阪量身打造副首都的立法，觀感不佳。

報導說，日本政府以東京可能遭遇大地震天災襲擊這樣的說法，作為設立副首都的基礎論點。但其他城市也有意爭取成為副首都。福岡市長高島宗一郎曾在10月表示，如果日本南部發生預想中的超大規模「南海海槽大地震」，位於朝西、日本還一側的福岡，更有可能不會和朝東、面對太平洋一側的東京同時遭遇重災。

