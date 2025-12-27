日本創作歌手樋口愛登新北八里跨年舞台 笑稱「已經開始期待」

記者周毓洵／臺北報導

破億點擊的日本創作歌手樋口愛，正式確認將登上2026新北八里跨年舞台，消息一出立刻引發粉絲熱烈討論。才在今年6月於臺灣舉辦個人專場演唱會，留下「一定會再來臺灣」的約定，沒想到短短半年就火速兌現，還直接解鎖跨年舞台成就，讓歌迷直呼又驚又喜。

對於即將再次來臺與粉絲見面，樋口愛難掩興奮表示，能一次又一次來到自己很喜歡的地方，見到最喜歡的粉絲，甚至還能一起跨年，「現在就已經讓我非常期待了」。一句話展現她與臺灣之間越來越深的情感連結。

多次造訪臺灣的樋口愛，這回也將首次踏上淡水、八里一帶。她透露，能走進從未到過的城市本身就讓人覺得很棒，對河畔舞台的演出環境也充滿新鮮感與期待。首次在臺灣參與跨年活動，又是在如此特別的場地，對她而言別具意義。

聊到跨年的回憶，樋口愛笑說，過去幾乎都是和妹妹兩個人一起過，甚至還會在倒數瞬間上演「吵架情境劇」，氣氛相當逗趣。這次則是睽違一段時間、甚至幾乎算是第一次在跨年舉辦正式演唱會，因此希望把舞台打造成一場「今年總整理」的演出，想對大家說一句：「今年真的都很努力了。」也希望能帶來一場溫柔、能陪伴大家迎接新年的演出。

每次來臺灣最期待的行程，樋口愛毫不猶豫點名「美食」。她一口氣列出豆花、小籠包、滷肉飯、珍珠奶茶、水果與細細的麵條，還笑說「光說就餓了」。她也特別提到，自己其實還沒有真正坐在夜市攤位吃過飯，這次非常希望能好好體驗夜市美食。

除了樋口愛，新北八里跨年舞台卡司同樣火力全開，包含韓國新生代女團Baby DONT Cry、動力火車、以莉·高露Ilid·Kaolo、陳華、梁文音、賴晏駒LAI，以及babyMINT、U:NUS、PALLAS 帕拉斯等輪番上陣，OPEN!家族也將陪伴大小朋友一起倒數，讓八里河畔成為迎接2026年最熱鬧、最溫暖的跨年現場。

樋口愛將用溫柔歌聲陪歌迷一起倒數，為八里跨年夜增添專屬溫度。（寬寬整合提供）