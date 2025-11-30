日本加強「南西諸島」飛彈軍事部署 中國為何憤怒？
日相高市早苗對於「台灣有事」一席話的政治效應目前還在發酵中，日本防相小泉進次郎重申日本要在離台灣最近的日本西南島嶼與那國島部署飛彈，更是引起北京的持續暴怒。台灣有事的狀況與日本「南西諸島」的部署，以及美軍可能的介入，是完全密不可分的議題。日本要部署的03式防空飛彈，只是日美整體應對台灣有事戰略的一步。
南西諸島是什麼？
日本把包括沖繩在內，日本本島西南方一連串島嶼稱為南西諸島，也就是包括奄美大島（鹿兒島縣）、琉球群島、宮古群島與八重山群島的列島鏈。其中最大的島嶼自然是沖繩島，但是目前成為焦點的島嶼，是宮古島、石垣島，以及靠台灣最近的與那國島這些較小的島嶼。
二次世界大戰之後，日本國防由美軍接管，本身成立憲法上不被認可為軍隊的自衛隊。其中，陸上自衛隊在冷戰時期的邊境防衛部署重心是北海道，因為預想會遭遇蘇聯直接的登陸入侵，重兵防守。
而在南方綿延1200公里的南西群島，長期是由日本海上自衛隊與海上保安廳的艦艇巡邏來進行防衛。但是這一狀態在中國海軍兵力極度擴張，不斷「進出」釣魚台等東海海域，並且可能發動入侵台灣、切斷日本海運生命線的戰爭下，局勢完全改觀。
日本陸上自衛隊於是開始首度在沖繩本島以外的地區派出地面部隊，2016年3月設立與那國島的陸上自衛隊基地，2019年在宮古島與奄美大島設立駐地，並在2023年於石垣島設立駐地。
陸上自衛隊進一步在2024年於沖繩島的勝連駐地首次設立了對艦飛彈部隊。而且根據日本的國防整備計畫，駐守南西諸島的日本陸上自衛隊，將從旅（4000人左右）進一步擴編為師（1萬人左右）的規模。
日本在西南諸島設置飛彈的用意？
陸上自衛隊在南西諸島地區設立對艦飛彈部隊，用意自然是防範中國艦隊的攻擊。而要保護這些駐地的日本自衛隊，日方也要設置防空飛彈以預防空襲。
於是，日本自衛隊在南西諸島設置的武器，最突出的就是日本國產的12式對艦飛彈，以及03式防空飛彈。在小泉進次郎訪問與那國島，宣布將依計畫部署的飛彈，是03式防空飛彈。
03式防空飛彈射程50公里，部署在距離台灣110公里的與那國島，自然不可能對台灣的防務有直接的涉入。但是中國憂慮與憤怒的是，日本如果進一步在與那國島這些地區部署12式對艦飛彈，那對於中國在台海行動的「區域拒止」就會產生極大的作用。
也就是說，在日本這些小島設置03式防空飛彈，可看做是拉起防空網，替進一步部署更具威脅性的12式飛彈或其他武器做準備。
12式對艦飛彈有對中國有什麼威嚇能力？
12式對艦飛彈顧名思義，原本是以反艦飛彈的功能進行設計，原始版本射程200公里，可在日本國土部署對抗靠近的敵方艦隊。
但是在現代戰爭中，完全只等對方攻來再進行攔截的純守勢策略已經行不通了。而且中國對日本的威脅不只艦隊，還有大量部署在沿海的飛彈基地、無人機與海空軍作戰機隊。
因此在日本的防衛方針中，已經引入了「距外打擊」（Standoff weapons）武器的運用策略。這些武器包括航空自衛隊戰機可以發射的滑翔炸彈（美軍GBU系列精準導引炸彈）、海上自衛隊發射的戰斧飛彈，然後還有陸上自衛隊發射的12式對艦飛彈。可以直接朝中國的基地進行源頭打擊。
12式飛彈的射程若僅有原始的200公里，自然無法發揮多大的距外打擊作用，因此日方發展「增程型」，一口氣把12式對艦飛彈的射程擴大到900公里甚至1500公里。這就對中國陸上的飛彈、無人機基地會構成直接的威脅。也就是說，在增加射程以及賦予距外打擊的任務後，12式對艦飛彈名義上是對艦飛彈，實質已是地對地巡弋飛彈。
自衛隊距外打擊能力是北京真正關切的核心
美國11月19日剛剛批准了向日本出售223發包括GBU-53、GBU-39、GBU-31、GBU-32，以及GBU-38的各式精準導引滑翔炸彈，總金額8200萬美元。其中最引人注意的是F-35匿蹤戰鬥機一次可以攜帶8發的GBU-53，精度極高，射程110公里，對中國將是極度難纏的對手。日本這次試行導入28發GBU-53，未來預計應會大量追加採購。
而在今年9月底，日本驅逐艦鳥海號赴美進行改裝訓練，即將在今年底前搭載2023年向美國採購的戰斧巡弋飛彈。日方2023年度總共向美國採購了400發戰斧飛彈。
加上陸上自衛隊的12式對艦飛彈，日本在陸海空都將擁有距外打擊能力，這是中國解放軍極不願看到的情況，也是北京真正的暴怒核心。
美日聯合的第一島鏈箭塔
日本在南西諸島的部署與美軍密不可分。在目前美軍的對中作戰計畫中，日本這些小島都將是美國陸戰隊濱海作戰團（Marine Littoral Regiment，MLR）在戰時進駐的基地。
濱海作戰團可說完全是對應中國威脅而成立，部隊核心是配備反艦飛彈、防空飛彈以及海馬斯火箭發射器的遠程攻擊部隊。依照美方設想，在日本南西諸島進駐這些濱海作戰團，將在第一島鏈構成綿密的飛彈與火箭火網，讓企圖執行攻擊台灣、出海「繞背」打擊台灣的解放軍航空母艦與登陸艦隊動彈不得。
美軍濱海作戰團目前部署在沖繩本島、關島以及夏威夷島。但在「台灣有事」的狀況下，這些美軍部隊將會迅速進駐日本國土的其他島嶼，直接成為對中國解放軍猛攻的「箭塔」部隊。在距離台灣最近的與那國島，美軍已經首度設立了重型直升機的加油基地，前進部署的基礎設施正在進一步設立中。
日美在這些日本島嶼上的基地設施，自然可能成為中國第一擊轟炸的對象。加強防空飛彈能力，對抗無人機，以及計劃疏散當地日本居民，全都是日本目前推動的防務重點。在與那國島部署3式防空飛彈，只是惹怒北京的整體戰略部署的其中一步。
