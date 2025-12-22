日本加美町町長再度跨海挺嘉義

(記者廖建智嘉義報導)

與嘉義市互訪往來密切的日本宮城縣加美町長石山敬貴、加美町議長味上庄一郎於今年嘉義市國際管樂節期間，再度率交流團一行共18人來訪。嘉義市長黃敏惠率市府團隊熱情相迎，深化未來將締結為友好城市的兩地互動，並邀約加美町參訪團一行參與嘉義市國際管樂節踩街、晚會活動，及開嘉市集和諸羅山盃少棒賽開幕等標誌性活動，展現嘉義市推動教育、建設、觀光與文化發展等領域與世界交流、接軌的熱忱。



加美町參訪團繼去(2024)年再次於嘉義市國際管樂節期間到訪，對嘉義市推動音樂教育，讓管樂成為城市文化大為讚嘆並留下深刻印象。今年參訪團一行除再次參與管樂節相關活動，(21)日也參與位於嘉義公園舉辦的「開嘉市集」設攤，販售當地自產清酒及工藝品，透過多元交流方式，進一步展現嘉義市與加美町互動合作的成果與活力。



黃敏惠市長在今日率市府團隊前往開嘉市集，推廣參與市集的攤商及好物，也同時為加美町參訪團隊介紹開嘉市集作為嘉義市培植青創團隊的特別意義。雙方繼去年經台北駐日經濟文化辦事處蔡明耀副代表引介後，於教育、文化等多領域進行互動，此次加美町一行再度來訪，期待雙方締結友好城市，深化情誼，黃敏惠市長也表示將向此一方向努力，拓展嘉義市的國際交流。



黃敏惠市長表示，城市之間的友誼不只是一時的互動，而是需要透過市民多方領域的參與，才能逐步累積成的「長久舞台」。加美町在去年管樂節期間到訪嘉義市；今年7月時，她也帶領市府團隊回訪，參加第22屆加美町盃龍舟錦標賽，雖僅短短三天行程，卻深刻感受到加美町熱情周到的接待。不論是象徵祝福的火伏虎舞、有「稻田裡的音樂廳」美譽的巴赫音樂廳之管風琴演奏，或是藥萊花園及無形民俗文化資產「三輪流神樂演舞」，皆令人印象深刻。



石山町長致詞時表示，嘉義市與加美町雖於去年10月始正式展開交流，但短短一年間，兩地已透過教育、文化及互訪等方式，逐步建立良好而穩定的交流關係。黃敏惠市長於今年7月的到訪，更讓加美町市民更加認識臺灣嘉義市，為地方帶來不同以往的視野與期待，未來也期盼透過締結友好城市、派遣職員等形式能持續深化雙方友誼，拓展更多合作可能。



