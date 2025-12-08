日本加重WHO角色 世衛秘書長承諾加強與台灣關係

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本財務相片山皐月日前與世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞舉行會談，會談後她於社群平台X發文表示，「世衛組織秘書長明確表示將加強與台灣的關係」。 駐日代表李逸洋今天在官方X貼文，感謝片山大臣力挺台灣。

美國總統川普在今年1月簽署總統令退出WHO，並停止出資，WHO在上月已宣布將於明年6月底前裁員約2400人，約全部職員的4分之1。日本對WHO的出資比例排在美國之後為全球第二大，一般認為WHO很需要日本這種「溫和且可靠的支柱國」。譚德塞這次訪日，則是為強化日本與 WHO在「全民健康覆蓋」 (Universal Health Coverage，UHC)的戰略合作。

廣告 廣告

而日本也積極主導，6日在東京與WHO和世界銀行共同舉辦「UHC高層論壇」，有20多國部長級官員與國際機關、民間團體代表參加。會中並宣布由日本主導、WHO與世銀首次攜手成立的「全民健康覆蓋知識中心」(UHC Knowledge Hub)。

片山6日在X發文表示，世界銀行和世衛組織首次在該領域合作，建立全民健康覆蓋知識中心，這將使日本成為衛生系統人力資源發展的國際中心。世衛組織秘書長明確表示，他將加強與台灣的關係。

李逸洋今天透過官方X對日本「全民健康覆蓋知識中心」的成立表示祝賀。他並感謝片山大臣提到台灣。李逸洋強調，台灣的醫療保險制度在國際上享有盛譽，相信可以為其他國家提供經驗。台灣希望加入世界衛生組織，也期待與國際社會合作做出貢獻。

【看原文連結】

更多自由時報報導

遭中共發布全球紅色通緝 沈伯洋帶女兒出門遭「突襲」！

獨家》「鄭習會」農曆年前後登場 北京開3前提：擋下賴清德軍購

兒涉霸凌賴瑞隆當面道歉！女童媽：只想制止傷害 敬佩賴瑞隆的擔當

KMT反年改所得替代率不再遞減！銓敘部：公教實支月退增10％

