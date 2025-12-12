日本動作男星41歲逝世！經紀公司證實「至今難以相信」最後貼文曝光

望月祐治享年41歲。（圖／翻攝自PUMP×EARTH X）





日本動作男星望月祐治演過舞台劇《帥哥戰國》和音樂劇《刀劍亂舞》等作品，昨（11）日其所屬的經紀公司「PUMP×EARTH」突然發出訃聞，證實演員望月祐治已於11月初去世，享年41歲。

望月祐治的經紀公司「PUMP×EARTH」，昨日在官方社群平台發出訃聞：「關於望月祐治先生辭世一事，我們懷著無比沉痛的心情宣佈，我們親愛的朋友和同事望月祐治，於11月初去世。至今仍難以相信，那位與我們並肩奮戰、給予許多支持的存在已然離去。」

廣告 廣告

望月祐治的葬禮將依照家屬的意願低調舉行，僅開放至親好友出席：「對於望月先生生前承蒙各位厚愛，在此謹致上由衷的感謝。」訃聞是經由家屬同意後才對外公告。望月祐治最後一篇社群發文停留在10月27日，曬出一張星空美照：「今天的工作也結束了，今天的外景拍攝去了視野開闊的山區，星星非常漂亮！」



【更多東森娛樂報導】

●周慧敏「14歲兒子」逝世！她親手削髮揭近況：勇敢去愛

●11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲

●曹世鎬捲黑道疑雲！長文吐心聲 震撼請辭2節目

