日本動漫歌姬May'n攜20年巡演5月襲台 熱情宣誓：一起玩個痛快吧！

日本實力派動漫歌姬May'n正式宣布，將於5月10日舉行《May'n 20th Anniversary Live Tour 2026『THE BEST of May'n』in Taipei》演唱會，這場演出不僅是她20週年紀念巡演重要一站，更是向長期支持她的台灣「部員」（粉絲暱稱）傳遞感謝心聲的最佳舞台。

日本實力派動漫歌姬May'n正式宣布，將於5月10日來台開唱。（圖／ 好玩國際 文化提供）

自2024年6月啟動「Road to 20th Anniversary」計畫以來，May'n已投入整整2年時間，精心準備這場橫跨二十載的音樂盛宴。面對即將到來的台北演出，May'n感性地表示：「這兩年我一直在傳遞謝意，唱了好多好多的歌，真的是充滿了無數次『人生中最棒！』的瞬間。」

對於May'n而言，現場演出永遠是她最珍視的歸宿。隨著20週年巡演即將在今年5月31日劃下完美句點，她也熱情宣誓：「直到最後一刻，我都要在最愛的舞台上跟你們玩個痛快！多彩繽紛且貪心地，在May'n Space裡，聽我唱歌吧！」

此次《THE BEST of May'n》台北站演出票券，將於1月25日（日）上午11:00正式在Ticket Plus遠大售票系統開賣。

※ May’n 20th Anniversary Live Tour 2026「THE BEST of May’n」in Taipei※

*演出時間：2026/5/10 (日) OPEN 16：30 / START 17：30

*演出地點：Zepp New Taipei

*票價：1F搖滾區：VIP NT$ 3,200元／一般 NT$ 2,600元；2F座位區：NT$ 2,800元

*售票時間：2026/1/25 (日) 11：00

*售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統

