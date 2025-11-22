日本動物園出人命 飼育員遭大象踩爆頭慘死
日本千葉縣「市原大象之國」昨（21）日上午發生一起死亡事故，一名泰國籍的30歲飼育員被發現面部、頭部骨折倒在象舍內，送醫後身亡，由於事發前其他飼育員聽到大象的叫聲，推測死者是遭到大象攻擊而亡。市原大象之國也在官網公告今（22）日臨時休園，對於發生此事深感遺憾。
據《NHK》報導，事發在昨日上午8時15分左右，市原大象之國的30歲泰國籍飼育員塔旺（サランガム・タワン），被發現倒在亞洲象的舍房內，其臉部、頭骨等多處骨折，送醫約5小時後死亡。
據了解，當時塔旺正獨自進行清掃作業，在另一處的飼育員聽到大象的叫聲後趕往現場，發現塔旺倒在雌性亞洲象旁邊，警方根據現場狀況判斷，塔旺應是遭到大象踩踏，目前正調查園內安全管理的情形。
發生死亡事故後，市原大象之國在官網公告今日臨時休園，對於發生此事深感遺憾，向死者家屬致上哀悼之意，未來將強化安全管理措施。
