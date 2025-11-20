日本動畫原畫大師南應大講座 簽署合作意向書

日本知名動畫原畫大師小幡公春（右），受南應大多動系邀請進行專題講座與原畫技法工作坊，並簽署合作意向書。（南應大提供）

記者汪惠松／永康報導

台南應用科大多媒體動畫系於邀請日本知名動畫原畫大師小幡公春蒞校，進行專題講座與原畫技法工作坊，並簽署合作意向書、活動內容豐富多元，不僅吸引逾兩百位師生熱情參與，更在校內掀起一波動漫藝術與專業技術交流的風潮。

小幡公春擁有超過四十年動畫產業經驗，目前擔任日本amps國際動漫學院副學院長與動畫學科主任，亦是 Pioneer Production 動畫製作工作室主席級製作人與作畫監督，在日本動畫界享有極高聲望。

廣告 廣告

小幡公春曾參與超過兩百部動畫作品的原畫與作畫監督工作，其中包含家喻戶曉的《名偵探柯南》、國民經典《美少女戰士》，以及《蠟筆小新》、《哆啦Ａ夢》、《麵包超人》、《妖怪手錶》等陪伴多代人成長的長青動畫，是日本手繪動畫技術的重要代表人物之一。

此次受邀來訪，南應大多動系安排三大核心行程。其中由多動系主任邱廼懿與小幡公春簽署策略聯盟合作意向書，合作內容涵蓋境外動畫師駐校指導、國際協同教學、教師專業研習、跨國產學合作、動畫人才培訓、學生赴日實習媒合、日本產業鏈經驗交流等，培育具備國際視野與產業實務能力動畫人才。

另進行「偵探的瞬間：日本動畫原畫技法實作工作坊」，由小幡公春指導原畫基礎、角色表情動態解析、肢體語言構圖技巧與服裝細節描繪方式，內容紮實且高度實務化。課堂上小幡老師集結近五十年繪圖功力，教導大家以最務實簡易方式，畫出東西方不同角色精緻臉型和表情，並用心教導每位學生畫作，秘笈大公開獲得學生們熱烈的喝采。