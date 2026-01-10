日本動畫「莉可麗絲」展吸人潮 聲優獻祝福

（中央社記者王寶兒台北10日電）復刻動畫場景，日本動畫「Lycoris Recoil 莉可麗絲」海外首展今天起在台灣展出，首日展出即吸引人潮，聲演角色「錦木千束」的安濟知佳與「井之上瀧奈」若山詩音也獻上祝福。

動畫「Lycoris Recoil 莉可麗絲」自2022年播出，持續累積高人氣，還延伸出漫畫、小說等作品。「Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～」自日本移師來台，今天起開展，昨天更邀請安濟知佳與若山詩音前來為展覽揭幕。

安濟知佳表示，沒想到這部作品可以能在台灣作為海外的起點跟大家見面，希望將「Lycoris Recoil 莉可麗絲」的魅力介紹給更多世界上的人知道。若山詩音則表示，很驚訝可以在海外跟大家見面，期待透過這次的展覽接觸到更多的觀眾及回響。

展覽以作品核心場景「LycoReco 咖啡廳」作為開頭，依動畫原畫比例重現櫃台、窗格與室內氛圍，自牆面配色到擺設都還原原作。此次展覽除引進在日本廣受粉絲喜愛的夏威夷區等展覽內容外，還包含首次於海外展出的角色等身壓克力立牌等，台北站更特別打造「台灣限定拍照區」。

「Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～」今天起至3月1日在松山文創園區南向製菸工廠登場。（編輯：林恕暉）1150110