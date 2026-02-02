日本包車嚮導遭台客放鳥！跨海求助曝遭封鎖 四叉貓揪身分：高雄便當店老闆

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

一名在日本工作的包車嚮導今（2）日在爆料公社發文求助，指出有台灣遊客昨（1）日抵達北海道新千歲機場後，無故缺席預訂的接機服務。司機在機場苦等2小時未果，撥打電話才發現已被對方拉入黑名單。對此，網紅「四叉貓」也揪出該台灣人身分，疑似是高雄一間便當店的老闆。

該名嚮導在爆料公社表示，客人若要取消服務應提前告知，而非直接封鎖失聯。在日本信譽比較重要，即便客人未現身，公司仍需支付司機全額工資。同時，他也請求網友協助擴散訊息，尋找這位目前疑似還在日本旅遊的旅客。嚮導更無奈表示，公司基於信任並未提前收取任何費用，原定當天為該名旅客提供接機服務；不料，司機抵達機場後遲遲不見人影。

嚮導進一步指出，該名旅客在放鳥後不僅火速更換了LINE頭像與背景，甚至將原本顯示的「高雄市」地標隱藏。此舉讓他相當心寒，認為這種惡意失聯的行為嚴重影響台灣人在日本的聲譽，也對辛苦在場等候的司機造成莫大困擾。

貼文曝光後，引發大批網友憤慨，紛紛留言：「還以為只有大陸人會這樣」、「真的丟台灣人的面子」、「所以預收訂金是很重要的，台灣人不守信的非常多」、「身邊越來越多日本人開始討厭台灣人了」。

對此，「四叉貓」也發揮肉搜專長，成功找到這名放鳥的台灣旅客，疑似是高雄某便當店的業主，甚至找到對方的臉書帳號。大量網友湧入該便當店Google評論區怒批：「自己做生意還這麼不懂誠信，台灣人的臉給丟到日本去了，把該給的錢給付了吧」。

