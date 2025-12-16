日本包車行程龍頭「加賀旅遊」深耕35年 以「極致養身客製化」重塑旅遊新標竿

圖▲加賀旅遊自有豪華車隊，日本中部最大包車首選。(圖/加賀旅遊提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在國人赴日旅遊需求日益精緻化的當下，深耕台日旅遊市場長達35年的「加賀旅遊」，憑藉在「日本中部擁有最大車隊 —現有50台綠牌車，年底將強勢擴增至70台豪華車—」的獨家優勢，正式宣佈啟動「養身客製化」旅遊新戰略。作為中部最大的日本包車行程品牌，加賀旅遊不只是交通服務提供者，更致力於解決中高齡族群與家庭客層的「移動痛點」，將「舒適」與「健康」注入每一哩路，重新定義頂級深度旅遊的標準。

35年磨一劍：從「日本中部據點」輻射全境的強大調度力 成立於1990年的加賀旅遊，見證了台灣旅遊業30多年來的變遷。不同於一般旅行社僅由第三方發包，加賀旅遊不僅在台灣擁有深厚根基，更在日本中部地區設立實體據點，直接掌握當地最大的包車行程資源。這意味著旅客能享有更直接的溝通管道、更靈活的車輛調度，以及在地第一手的秘境資訊。

圖▲深入北陸秘境，體驗白川鄉合掌村夢幻冬日雪景。(圖/加賀旅遊提供)

加賀旅遊總監表示：「真正的深度遊，不應該被交通工具限制。我們以日本中部為核心，服務範圍輻射至北陸、北海道、東京、京阪神及沖繩。我們用35年的經驗告訴旅客，擁有自家在地資源的『真・客製化』，才能做到說走就走、隨時調整的極致服務。」

核心戰略：以「養身」為名，打造無壓力的移動美學 傳統團體旅遊往往伴隨著早起趕車、舟車勞頓，與「養身」背道而馳。加賀旅遊敏銳洞察到，真正的養身不只是泡溫泉或吃健康餐，而是「在移動中就開始休息」。

針對重視健康與隱私的高端客群，加賀旅遊推出四大核心服務：

精緻私團，養身漫遊：專為銀髮族與三代同堂家庭設計，依據長輩體力客製化「慢旅」節奏，結合日本長壽大國的溫泉資源與自然療法，打造身心修復之旅。

合法綠牌，安全至上：堅持全數使用日本政府核准的營業用「綠牌車」（合法營業車），並投保完整保險。拒絕非法白牌車，展現對旅客安全絕不妥協的品牌責任。

商務與員旅的尊榮升級：為企業主與商務考察團提供高端且隱密的移動會議空間；亦為員工旅遊提供具備「獎勵」性質的特殊路線規劃。

一站式全境管家服務：解決語言隔閡，提供華語司機導遊，並涵蓋機票、星級住宿、米其林餐廳預約，旅客僅需專注於享受當下。

圖▲加賀旅遊專人舉牌接機，抵達即享VIP尊榮禮遇。(圖/加賀旅遊提供)

「讓出國小團客製包車不再難」的品牌承諾 面對市場上琳瑯滿目的日本包車行程，加賀旅遊以「安全合法」與「在地直營」築起護城河。我們不僅服務家庭與好友小團（4-16人），更滿足追求極致隱私的高端旅客。總經理強調：「加賀旅遊的下一個35年，將致力於讓『客製化日本包車行程』成為國人遊日的標準配備。我們賣的不只是行程，而是一份安心、健康且尊榮的承諾。」

