日本北方的四島不平靜 俄羅斯計畫進行為期2個月的軍演

俄羅斯計畫2026年元旦起在北方四島附近進行為期3個月的軍演。(圖片來源/Sukhoi 35臉書帳號)

彷彿呼應中國近期對日本的制裁行動，俄羅斯28日宣布將於日本所稱的「北方領土」（Northern Territories）附近海域進行大規模軍演，時間是自2026年元旦至3月1日。

俄國預定軍演的區域位於日本北海道和庫里爾群島（Kuril）之間，日本稱之為北方領土（或北方四島），俄羅斯則稱為南千島群島（Southern Kurils）。根據日本《產經新聞》（Sankei Shimbun）報導，俄羅斯這次軍演區域主要是在北方四島之一的色丹島（Shikotan）以北，將鎖定幾個區域每日進行射擊演習

北方四島指的是在日本北海道東側、千島群島最南端的國後島（Kunashir）、齒舞群島（Habomai）、擇捉島（ Iturup）和色丹島，所以加總起來不只4座島嶼。

俄羅斯今年幾乎每個月在北方四島附近海域軍演

北方四島長久以來有著主權爭議，1945年8月9日俄羅斯向日本宣戰，隨即佔領包括北方四島在內的領土。日本主張北方四島是北海道的一部份，二戰結束後要求俄羅斯歸還領土，但俄羅斯拒絕，聲稱它們屬於庫里爾群島，並自二次大戰以來一直在此駐紮軍隊，有著實質掌控權。

事實上，俄羅斯2025年已經在北方群島附近發布了9份軍事演習通告，幾乎是平均每個月一次。4月俄羅斯進行前所未見的大範圍演習，其中包括相當接近北海道附近的海域，10月更不惜違反《聯合國海洋法公約》（ United Nations Convention on the Law of the Sea）相關規定，宣布暫停所有國家（包括日本船隻）的「無害通過權」（right of innocent passage）。

俄羅斯2025年已經在北方群島附近發布了9份軍事演習通告，幾乎是平均每個月一次。4月俄羅斯進行前所未見的大範圍演習，其中包括相當接近北海道附近的海域。（圖片來源/google地圖）

日本參議員鈴木宗雄（Suzuki Muneo）26日甫訪問莫斯科，與俄羅斯外交部高層等政要進行會談，他此行的目的是轉達日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）對日俄關係的看法，並討論開放北方四島居民墓地祭掃，以及恢復日俄漁業協定等議題。孰料會談才結束不久，俄羅斯就做出軍演的不友善回應。

俄羅斯外長表態將支持中國

俄羅斯官方通訊社塔斯社28日刊出俄羅斯外長拉夫羅的專訪，他針對「台灣有事」表態，稱屆時「俄羅斯將支持中國」。

巧合的是，俄羅斯宣布軍演計畫的同時，中國解放軍東部戰區於2025年12月29日無預警宣布發動代號「正義使命-2025」的環台軍演，涵蓋台灣海峽及周邊北部、西南、東南及東方五大海空域，引起國際關注。

對此，軍事專家評論說，中國圍台軍演，動機在阻止美日加強安全聯繫，並展示與俄羅斯的協調，這反映出中國遏制日本自衛隊並考驗台灣決心的戰略。

