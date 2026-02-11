日本北海道恐爆規模9強震？專家警告400年大震 郭鎧紋曝1證據：有可能

國際中心／黃韻璇報導

日本放送協會（NHK）去年3月曾報導指出，北海道外海的千島海溝已累積巨大能量，恐引發芮氏規模9的巨大地震，近日《共同社》報導曝光研究分析結果，發現北海道十勝近海海底的應力持續累積，直指「北海道近海發生巨大地震的時機已經成熟」。對此，中央氣象署地震測報中心前主任郭鎧紋從歷史紀錄來看，認為日本研究並非無的放矢，確實不排除北海道近期發生大地震可能。

根據《共同社》報導指出，靜岡縣立大學和日本海洋研究機構團隊在6日宣布，他們分析了日本氣象廳提供的地震數據，發現北海道十勝近海海底的應力持續累積。研究團隊利用2000年至2025年間北海道近海至東北近海板塊邊界附近發生的規模2.5以上地震數據，並根據各震級地震的發生頻率比例，計算地殼中累積的應力，在十勝近海區域，應力正在不斷累積，且累積程度逐年增加。

去年（2025年）7月30日俄羅斯堪察加半島外海爆發規模8.8強震，當時海嘯抵達俄羅斯北千島市（Severo-Kurilsk）沿岸畫面。（圖／翻攝自X平台 @TheBelaaz）

報導稱，根據日本政府地震研究委員會的長期評估，北海道近海平均每340至380年發生一次巨大地震。由於上一次大地震發生在17世紀，距今約400年，該委員會估計未來30年內發生巨大地震的機率為7%至40%，也意味著極有可能即將發生。對此，靜岡大學教授楠城一嘉也表示，「北海道近海發生巨大地震的時機已經成熟」。

據《中時新聞網》報導，中央氣象署地震測報中心前主任郭鎧紋表示，其實北海道外海的「千島海溝」與「日本海溝」是同一條海溝，然而因為其長度太長才有了不同命名，其往北銜接堪察加半島，過去一直都是地震密集區。郭鎧紋分享歷史紀錄，1952年3月十勝外海曾發生規模8.0強震，接著在同年11月堪察加半島就爆發規模9.0強震，期間發生了大大小小的地震，震央一路向北，走了幾乎一年才在堪察加爆發。

去年（2025年）7月30日俄羅斯堪察加半島外海爆發規模8.8強震。（圖／翻攝自中央氣象署）

如今情況顛倒過來，去年（2025年）7月30日俄羅斯堪察加半島外海爆發規模8.8強震，當時地震後日本也發布海嘯警報，然而才過不到幾個月去年12月8日日本青森發生規模7.5地震，只是這回震央是往南走。郭鎧紋認為，日本的研究並非無的放矢，示警「不排除北海道近期發生大地震可能」，呼籲民眾應做好震災避難準備、提高防震意識。

