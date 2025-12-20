日本北海道晚間連三震！規模5以上、無海嘯風險

日本北海道12月20日晚間半小時內發生3起規模5以上地震，皆無海嘯風險。翻攝日本氣象廳官網



日本北海道20日晚間連三震！當地時間9點半至10點間（台灣時間晚間8點半至9點間），分別發生規模5.4、5.2及5.0地震，最大震度3級，震央皆位於根室半島東南海域，無海嘯風險。

根據日本氣象廳數據，9點半的地震深度僅10公里，最大震度3級出現在根室市和標津町；3分鐘後、9點33分的地震推測深度亦為10公里左右，震央經緯度顯示是同一位置。

之後，當地時間9點58分又發生規模5.0的地震，最大震度2級，深度10公里，震央與前兩震相同，是北海道晚間半小時內連續發生的第3起規模5以上地震。

