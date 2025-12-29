日本北海道滑雪場意外 5歲童搭電扶梯被夾死

日本北海道小樽市一座溫泉滑雪場，當地時間28日上午10點左右，驚傳1名5歲男童的手臂，被電扶梯夾住，40分鐘後消防抵達現場搶救，但男童已經失去意識，最終不治身亡。

日本北海道朝里川溫泉滑雪場電扶梯5歲男童右手臂捲入縫隙不治身亡。（圖／翻攝FB 朝里川温泉スキー場）

日本北海道小樽市一處溫泉滑雪場發生了一起令人痛心的意外事故，一名5歲男童在搭乘電扶梯時不幸被夾住手臂，最終不治身亡。這起事故發生在朝里川溫泉滑雪場，男童的手臂因跌倒被捲入電扶梯縫隙中，儘管消防人員趕到現場搶救，仍未能挽回男童寶貴的生命。更令人擔憂的是，電扶梯原本應具備的緊急停止功能在事故發生時並未啟動，引發了對設備安全性的質疑。

事故發生於當地時間28日上午10點左右，朝里川溫泉滑雪場接獲一名母親通報，表示她的孩子被電扶梯夾住。消防人員在接獲報警約40分鐘後抵達現場將男童救出，但當時男童已失去意識，送醫後不久便宣告不治。這名不幸罹難的男童是住在札幌市的5歲後藤飛向。這台電扶梯長達60公尺，是從停車場前往滑雪場的交通工具，民眾通常會一個個站在上面搭乘。

據滑雪場人員描述，當時男童就這樣開著，手臂就進入到裡面去。有滑雪民眾表示，可能因為是個孩子，所以比較難站穩。該民眾認為電扶梯很方便，從來不覺得這東西會危險，但有時確實會感覺快要跌倒了。根據滑雪場的說法，這台電扶梯的設計是當鞋子等物品被捲入前端縫隙時，就會自動停止運轉。

滑雪場人員解釋，當有東西快速進入時，電扶梯應該會打開卡住停止運轉，但這次事故中，緊急停止的功能卻沒有啟動。滑雪場人員透露，雖然這台電扶梯過去曾發生過乘客跌倒導致骨折的事故，但像這樣的死亡事故從未發生過。場內人員也表示，前一天的晨間檢查中並沒有發現任何異常。目前警方正持續調查事故的具體過程，並且要查明機器為何沒有緊急停止運轉。

