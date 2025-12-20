日本北海道發生「規模5以上連環震」 日氣象廳曝海嘯風險
日本北海道發生「規模5以上連環震」 日氣象廳曝海嘯風險
即時中心／綜合報導
日本根室半島東南近海，當地時間今（20）天晚間9點30分（台灣時間晚間8點30分），發生規模5.4地震，震源深度10公里，屬於極淺地震。當地時間晚間9點33分，又發生規模5.2地震。最大震度皆是北海道根室市3級。本次地震沒有發生海嘯的風險。
