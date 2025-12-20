日本北海道連3震！半小時內狂搖最大震度3

日本北海道今（20）日當地時間晚間9時30分起，半小時內連續發生3起規模5.0以上的地震。（圖／日本氣象廳）





日本北海道今（20）日當地時間晚間9時30分起，半小時內連續發生3起規模5.0以上的地震，最大震度3，震央都在根室半島東南海域，且均為10公里以內的極淺層地震。

根據日本氣象廳報告，第一起發生在晚間9時30分，規模5.4，最大震度為3；第二起發生在晚間9時33分，規模5.2，最大震度3；第三起則是發生在晚間9時58分，規模5.0，最大震度2。這三起地震均為10公里以內的極淺層地震，震央均位於根室半島東南海域，所幸並未造成災情。

