日本北部7.5級強地震造成數十人受傷

週一（12月8日）晚間，日本東北部發生7.5級規模的地震，至少已造成30人受傷，並迫使數千名居民撤離家園。

據日本氣象廳表示，地震發生於當地時間23:15（格林尼治標準時間14:15），震源深度約50公里（31英里），震央位於青森縣海岸約80公里處。地震引發了海嘯警報，目前警報已解除，但觀測到高達70厘米（27英吋）的海浪。

部分鐵路服務已暫停，數千戶家庭停電。

據當地媒體報導，日本當局警告，未來幾天可能會發生更強的餘震，敦促民眾至少在一週內保持高度警戒。

日本首相高市早苗向受地震影響的民眾表示：「請重新確認日常防震準備，例如固定家具，並準備好在感到搖晃時立即撤離。」

據路透社報導，約有9萬名居民接獲撤離命令。

青森縣政府表示，約有2700戶家庭停電。東日本鐵路公司也暫停了部分東北沿岸的列車服務。

日本政府已在首相危機管理中心設立應對辦公室，並召集緊急小組，內閣官房長官木原稔表示：「我們正全力評估損害情況，並實施緊急災害應對措施，包括救援和救濟行動。」

地震後，日本東北電力公司（Tohoku Electric Power）表示，其東通核電廠和女川核電廠未發現任何異常。

日本當局也告知國際原子能機構（International Atomic Energy Agency），位於福島的受損核電站未檢測到異常。

福島核電站曾於2011年3月11日發生的9.0級強震中受損。該次地震是日本有史以來最強的一次，引發了海嘯席捲本州島，造成超過1.8萬人死亡，整個城鎮被摧毀。

這棟位於青森縣的住宅是受地震影響的房屋之一 [EPA]

日本是世界上最容易發生地震的國家之一。它位於「環太平洋火山帶」，因此每年約發生1500次地震。

今年稍早，日本地震調查委員會表示，未來30年內，南海海槽發生超級大地震的機率為60%至90%，最壞情況可能造成數萬億日圓的損失，並可能導致數十萬人死亡。

南海海槽是一個沿日本太平洋海岸延伸的地震活動區域，過去已造成數千人死亡。