日本北陸熊害創新高！熊出沒地圖怎麼看？出發前必看安全指南

近來到日本東北旅遊的人，都會特別注意到一則新聞—除了賞楓、泡湯，新聞也不時冒出「有熊出沒」的畫面。尤其是北陸、東北這些以山林風景聞名的地區，像是知名景點合掌村、札幌市區都傳出「熊出沒」的新聞，頻率比以往高上許多，甚至有熊出現在民家、道路旁，讓居民和遊客都不免提高警覺。

日本專家指出，今年的熊害嚴重，其實跟「食物不足」脫不了關係。山裡的橡樹果實大減，熊找不到足夠的秋季食物，導致牠們不得不往人類生活圈移動；加上天氣暖化、山林棲地變化，讓熊越來越習慣在人類周邊活動。對台灣旅客來說，熊出沒以往只是一種傳聞，現在卻變成真實可能遇到的場景，網友笑稱「之前在北海道某紀念品店買的熊鈴，被家人嫌棄是小廢物，沒想到真的有派上用場的一天」不過只要掌握正確的防範方式，在日本東北部旅遊其實並沒有這麼危險。

若是到日本有安排北陸旅行，像是著名的景點如黑部立山、白川鄉、能登半島，或是打算到青森縣的森林步道走走，出發前先查當地的「熊出沒地圖」會是很實用的小動作。部分縣市會搜集民眾近期目擊地點，有些甚至會標示在地圖上，可以幫助旅客判斷哪些步道最近比較不適合走、哪些時段應該避開。專家表示清晨和傍晚是熊最活躍的時間；若行程原本打算在日出前進山，建議可以重新調整。

旅程中，只要靠近山林——無論是森林浴步道、溫泉旅館旁的小登山口、甚至農田邊緣——盡量保持聲音，讓熊知道「有人在這」。熊並不會主動攻擊人，多數衝突都是被突如其來的人類嚇到。有人習慣帶熊鈴，也有人聊天、哼歌等，只要不是悄悄鑽入林中，都能降低意外發生的機率。在住宿地點的選擇上也可以多加選擇距離市區人群較接近的飯店或民宿，避免人煙稀少、靠近山林的住宿處，若是住在夜晚商家較少的地方也可以盡量避免夜間外出。

另外一個常被忽略的重點是「食物與垃圾」。旅行時大家喜歡邊走邊吃、在戶外野餐，或是隨手把飲料罐放在身邊，但這些人類食物的味道對熊來說非常有吸引力！尤其北陸、長野等地自然範圍廣，人類留下的殘渣往往會吸引熊靠近。因此近期到日本東北旅行最好的做法是：食物收好，不留下味道，垃圾全部帶走。這些看似簡單的習慣，其實是防止熊靠近人類最重要的方式之一。

如果真的不幸遇到熊，保持冷靜是最重要的。千萬不可以尖叫或拔腿狂奔，但這兩個動作都可能讓熊覺得你是「獵物」，這時反而應該慢慢後退、保持視線但不直盯牠的眼睛。若距離還在安全範圍，讓自己看起來更高大——例如舉手或打開外套——有時能讓熊誤以為你比較「不好惹」，進而自行離開。千萬不要想靠手機湊近拍照，日本當地就有旅客因為「想記錄畫面」而險些被熊追上。

整體來說，日本的熊害雖然在新聞上看起來驚險，但對大多數旅客而言，只要保持基本常識並提升一點警覺心，風險會大幅降低。自然的山林是仍然壯麗且值得我們去探索與欣賞，旅遊依舊是安全的，只是今年比往常多了一份「與自然保持距離」的必要提醒。只要把安全觀念放在心裡，依然能擁有在日本旅行的美好心情，而不用被「熊出沒」新聞影響旅遊得好興致。



