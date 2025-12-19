日本匿名高官提擁核武 官方重申堅持非核三原則

（中央社東京19日綜合外電報導）有日本首相官邸幹部稍早向媒體發表個人意見時主張「日本應保有核武」後，日本內閣官房長官木原稔今天上午被問及日本政府對於核武的立場時重申「堅持非核三原則」。

綜合「朝日新聞」、「讀賣新聞」、共同社等日媒報導，日相官邸的幹部昨天向媒體發表個人意見時表示，依日本面臨的嚴峻安全保障環境，「日本應該保有核武」，但這名人士也說明，政府內部並沒有在推動相關討論，加上這也牽涉到「禁止核子擴散條約」（NPT），因此現實上擁有核武是有困難的。

廣告 廣告

這名首相官邸幹部當時是以不公開為前提的非正式媒體交流時，發表擁核言論，而這名官員有立場向日相高市早苗進言有關安全保障相關的政策。

「非核三原則」是日本的基本核政策，即是「不擁有、不生產、不引進」核武器，日本現行國家安全保障戰略指出，「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」。

木原今天上午在例行記者會被問及首相官邸幹部這番言論時回應，「日本政府堅持非核三原則政策上的方針，正在推動實際且具實踐性的措施，以實現『無核武世界』」。不過，他並未正面回應這名官員是否留任，或是接獲撤回發言的指示。

這名首相官邸幹部的言論已經引發在野黨反彈外，自民黨內也有不同意見。

自民黨籍眾議員、前防衛大臣中谷元今天向媒體嚴正批評，「不應該輕率地發表個人意見，（關於究責）政府必須妥善因應」。

日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥上午表示，「令人難以置信，相當驚訝…我認為這名人士應盡早辭職」。他也表示，「日本應該堅持非核三原則」。

而公明黨代表齊藤鐵夫今天上午告訴媒體，「在日本遭遇原子彈轟炸滿80週年之際，我對於官邸幹部口出此言，感到相當驚訝與憤怒。這是足以遭到罷免的重大發言。」

高市在就任日相前，曾表示有意修改「非核三原則」之中，「不引進」的部分。

她就任首相之後，先前在國會被問及欲修改安保相關3文件時，是否會持續「堅持非核三原則」的表述時表示，「尚未到由我表態的階段」，並未正面回應。報導指出，「非核三原則」的相關措辭仍可能成為焦點。（編譯：楊惟敬）1141219