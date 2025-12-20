日本匿名高官提擁核武 美稱日是「核不擴散領袖」

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）有日本高官18日發表個人意見時主張「日本應該保有核武」之後，美國國務院發言人今天就此回應，「日本是推動核不擴散與核子軍備管理方面全球的領袖，是美國重要的夥伴」。

時事通信社報導，美國國務院發言人也強調，「美國為了保護包含日本在內的同盟國，將維持全球最堅固，高度可靠且現代化的核嚇阻力量」。

報導分析，美方這番評論似乎是在提醒日本維持既有立場，也就是致力朝無核武世界邁進。

日本首相官邸有幹部本月18日在匿名為前提發言的情況下，向媒體發表個人意見時主張「日本應保有核武」後，引發日本媒體關注。「朝日新聞」指出，這名人士有立場向日本首相高市早苗進言有關安全保障的政策。

這名官員發表擁核言論後，內閣官房長官木原稔19日重申「堅持非核三原則」，表明日本政府對於核武的立場。

「非核三原則」是日本的基本核政策，即是「不擁有、不生產、不引進」核武器，日本現行國家安全保障戰略指出，「堅持非核三原則的基本方針今後也不會改變」。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛大臣小泉進次郎19日在記者會被問及未來是否堅持「非核三原則」時回應，「為了保護國民的性命與和平的生活，我認為有必要在不排除任何選項的情況下議論。」

小泉當時未正面評論日相官邸高層的擁核言論，但表示也將堅持「非核三原則」政策上的方針；日本外務大臣茂木敏充也表示，「政府的立場是堅持非核三原則政策上的方針」。

而日相官邸幹部的言論已引發日本在野黨多名黨魁反彈，以及日本原爆倖存者組織「日本原水爆被害者團體協議會」（日本被團協）的強烈抗議。

被團協事務局長濱住治郎昨天發布聲明提及日相官邸幹部的擁核言論時強烈批評，「這番言論是無視原爆受害者的存在，且容許核戰爭，絕對無法容許」。

濱住也在聲明中表示，「原子彈是不允許人以人的身分死去、也不允許人以人的身分活下去，只以『滅絕』為目的的『瘋狂武器』」。

他呼籲日本政府，「若自稱『唯一在戰爭中被原子彈轟炸的國家』，就應儘早加入「禁止核武器條約」（Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW），站在世界最前線，推動廢除核武。」

被團協表示，已經遞交這份聲明給日本內閣府。（編譯：楊惟敬）1141220