日本千葉傳中國男子持菜刀猛砍女同事頭頸！ 嫌犯落網辯「無殺人意圖」

日本千葉縣一間物流中心的中國籍男員工持刀砍傷同事，警方已朝殺人未遂方向偵辦。（示意圖，翻攝自pexels）

日本千葉縣驚傳砍人案！當地一間物流中心的中國籍男員工竟持刀砍傷女同事，造成對方頭部及後頸受傷，所幸女子送醫後傷勢並無生命危險；警方隨後在現場擴大搜查，發現另一名男同事也倒臥血泊、傷勢嚴重。初步研判兩名受害者均為該男員工所傷，目前警方已朝殺人未遂方向偵辦，行凶動機仍有待進一步釐清。

綜合日媒報導，該起事件發生在千葉縣千葉市稻毛區六方町一處物流中心，當地時間凌晨0時50分許，一名34歲的中國籍男員工在員工休息室，手持菜刀朝著女同事後腦連砍多刀，造成女子頭部及後頸受傷，所幸在緊急送醫後，女子並無生命危險，目前意識清楚。

除受傷女子外，同棟建築物內還有一名男性倒臥血泊，該男子因傷勢嚴重當場失去意識，經送醫後仍未脫離險境。警方研判，該名受害男子也可能遭到同一人攻擊，目前正全力調查兩起傷害事件是否是在同一時間發生，以及雙方關係。

根據了解，嫌犯落網後，供稱與受害女子相識，並承認持刀刺人的行為，但矢口否認有殺人意圖，他向警方辯稱，「我確實刺傷了她，但並沒有想殺她」。然而，鑑於女子傷勢集中於頭、頸部等要害，警方目前仍朝殺人未遂方向偵辦，全案仍有待進一步釐清。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





