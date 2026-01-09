日本千葉縣北東部晚間規模4.7地震！ 關東多地有感、東京震度2

日本氣象廳發布地震速報，震央位於千葉縣北東部，規模4.7、震源深度約30公里。（圖／翻攝日本氣象廳）

日本千葉縣北東部9日晚間發生有感地震，根據日本氣象廳觀測，地震發生於當地時間晚間8時08分，震央位於千葉縣大網白里市一帶，震源深度約30公里，地震規模為芮氏4.7，最大震度達4，初步無海嘯風險。

日本氣象廳指出，此次地震在關東地區多處均有明顯震感。其中，千葉縣大網白里市觀測到最大震度4，震度3的地區包括茂原市、東金市、山武市、九十九里町、橫芝光町、一宮町、睦澤町、長生村、白子町、長柄町、長南町、千葉市若葉區、市原市、夷隅市，以及茨城縣稻敷市等。

震度2的區域則擴及東京都足立區、千葉縣其他地區，以及神奈川縣的橫濱市鶴見區、神奈川區、中區、港北區、綠區，以及川崎市中原區、宮前區等地。部分地區如埼玉縣與茨城縣亦測得震度1，影響範圍廣泛。

氣象廳提醒，近期關東地區地震活動頻繁，未來數日內仍可能出現餘震，呼籲當地民眾提高警覺，密切注意官方發布的地震與災害資訊。

此外，秋田縣內陸北部同日晚間也出現多起地震。截至晚間7時35分，已連續發生7次地震，震度介於1至4之間。最新一震為規模4.0、最大震度3。根據觀測，自當天下午5時51分起至7時35分止，秋田地區地殼活動明顯頻繁，目前尚未傳出重大災情。

此次地震最大震度達4，千葉縣大網白里市為震央所在地，當地有明顯搖晃感。（圖／翻攝自X，@EqAlarm）

