日本千葉縣議會訪團拜會新北市府 交流首都圈城市治理經驗

日本千葉縣議會川名寬章議員率「千葉政經」訪問團一行11人18日拜會新北市長侯友宜，雙方就台日城市交流、首都圈市政經驗交換意見。侯友宜表示，新北市與千葉縣同位處大首都圈，在城市治理、交通建設、環境永續與人口高齡化等方面，皆面臨相似的挑戰，累積許多值得相互借鏡的治理經驗。

本次訪團貴賓包括川名寬章、阿井伸也、信田光保、小野崎正喜、宮坂奈緒、伊藤寛、雨宮真吾、鷲見隆仁、田畑毅、松澤武人等10位議員，以及日本千葉台灣商會前會長鍾幸昌；新北市府則由副秘書長柯慶忠代表出席。

侯友宜指出，今日來訪的多位議員資歷深厚，具備豐富的地方議政經驗，對於深化雙方了解，別具重要意義。新北市與千葉縣長期維持密切往來，例如川村博章議員每年率領市民團體「花之旅團」來訪新北，今年11月已經是第10次來訪。

侯提到，在教育方面，新店高中與千葉縣立國分高校、鶯歌工商與千葉縣印旛明誠高校為姊妹校，展現雙方深厚且穩定的情誼。

訪團團長川名議員表示，本次訪團成員皆來自千葉縣議會的「千葉政經」政策集團，期盼以此次訪問為契機，未來持續推動新北市與千葉縣在經濟、觀光、文化、地方建設等多元領域的交流。此外，明年千葉縣熊谷俊人知事也將親自訪台推廣千葉縣的優良農產品，充分展現了千葉縣積極深化與台灣交流合作的。

