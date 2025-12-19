日本升息1碼！日圓反貶破156 專家點出原因

▲日本央行如市場預期升息1碼，日圓兌美元不升反貶破156，外匯專家點出原因，並建議最近要去日本旅遊的人，可趁日幣便宜換匯。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 日本央行今（19）日如預期升息1碼，將利率從0.5%提高至0.75%，這也是繼今年1月之後再次升息，日圓借貸成本也創下1995年以來的30年最高水準。不過，日圓兌美元並沒有因為日本升息而升值，反而一度貶破156元，對此，外匯專家李其展接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，主要是日本央行聲明偏寬鬆，市場認為後續不會那麼快再升息，接下來就要看有沒有升值的新動力出現。至於有日圓換匯需求的人，要去日本過聖誕節或跨年，他建議可趁便宜換匯。

廣告 廣告

根據日本官方數據顯示，日本11月整體消費者物價指數（CPI）年增率降至2.9%，但仍連續第44個月高於日本央行設定的2%目標，也進一步強化市場對日本升息的預期，日本央行也在今日宣布調升利率1碼，從目前0.5%提高至0.75%。不過，由於聲明偏寬鬆，也讓日圓兌美元短線續貶破156元，一度下探156.12，目前在155.94盤整。

至於日本央行升息1碼，日圓不升反貶，外匯專家李其展分析，雖然日本央行表態會繼續升息，但認為目前貨幣政策依然寬鬆，後續通膨有望回落至目標區間，也讓市場認為，後續升息可能沒那麼快，預估可能要到明年第1季或第2季，也推動日圓短線走貶，日股則維持上漲格局。

李其展表示，日本這次也是鴿派升息，並符合之前的預期，只是12月初市場就預期日本會升息，日圓有回升，但也沒到153，因此，他預估，日圓仍將在154至158之間震盪，接下來就看有無新的升值動力出現。

在日圓兌美元貶破156之下，日圓兌新台幣換匯價也有變便宜一點，台灣銀行日圓現鈔賣出價一度來到0.2057元，李其展建議，近期要出國可以再換，若明年春節才要出國，可以等新台幣強一點再換。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本央行升息！上調利率至0.75%創30年最高 日圓瞬間走勢曝

新台幣還會大升嗎？謝金河曝最高指導原則 盯著日圓、韓元

美元明年呈微笑曲線！新台幣2股力量拉扯 但專家最怕這事發生