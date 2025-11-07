日本升級反資訊操弄戰略 高市內閣擴大情報政策佈局

2025年「歐洲價值高峰會」(European Values Summit)5日、6日在捷克布拉格舉行，以「在東亞與中東歐共同守護資訊完整性」(Safeguarding Information Integrity in East Asia and Central Eastern Europe)為題，邀請來自東亞與中東歐的媒體組織及智庫專家交流認知戰與資訊操弄的觀察與經驗。

同時擔任「日本國際問題研究所」研究員，以及日本民間智庫「Japan Nexus Intelligence」的策略顧問桒原響子(Kyoko Kuwahara)在會中表示，日本政府正持續強化對境外資訊操弄(FIMI)及認知戰的因應措施，而在新成立的高市早苗內閣領導下，預期未來將建立更為全面的防禦體系。

廣告 廣告

桒原指出，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以及2023年福島第一核電廠處理水排放事件以來，日本對境外資訊操弄與認知戰威脅的警覺心顯著提升。近年來，關於「琉球／沖繩獨立」及「日本外交政策」等在日本社會中具爭議的議題上，出現了許多被扭曲的敘事並廣泛流傳。她指出，這些案例顯示，外國行為者所發動的FIMI活動，不僅意在煽動日本社會內部的分裂、削弱民眾對日本政府的信任，同時也試圖在日本與其盟友及友好國之間製造裂痕。

她指出，於2022年經內閣會議決議通過的《國家安全保障戰略》，首次將「防範外國資訊操弄」納入國安核心之一。此後，開始強化政府在AI分析、跨部會協調及戰略傳播等方面的能力。同時，日本也透過「日歐安全與防衛夥伴關係」(Japan-EU Security and Defense Partnership)與七大工業國(G7)「快速反應機制」(RRM, Rapid Response Mechanism)深化國際合作，以共同防範外部資訊威脅。

不過，桒原也指出，日本仍面臨挑戰，包括如何動員政府以外更廣泛的社會行動者，建立「全社會防禦」(whole-of-society)體系，以及如何從被動的「闢謠」轉向更主動的「預防式傳播」(prebunking)策略。

她說，隨著高市內閣上任，日本政府持續擴充相關預算並加強專業人才的培育，與人力配置，並有可能推動更積極主動的資訊發布與對外宣傳策略。桒原也指出，日本多家智庫與民間團體近年積極與台灣交流，學習台灣在應對中國認知戰方面的經驗與模式，成為日本強化資訊韌性的重要參考。(編輯：沈鎮江)