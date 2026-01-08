日本升高層級抗議中國「兩用物項」出口管制 中方直言阻日「再軍事化」野心

中國商務部6日宣布實施軍民兩用物項對日出口管制，禁止一切可能提升日本軍事實力的相關輸出。日本外務省8日升高抗議層級，再次要求撤回該措施。 圖：翻攝谷歌地圖

[Newtalk新聞] 中國商務部6日宣布實施軍民兩用物項對日出口管制，禁止一切可能提升日本軍事實力的相關輸出。日本外務省繼當天由亞洲大洋洲局長金井正彰遞交抗議後，今天（8日）再升高層級，由外務事務次官船越健裕親自召見中國駐日大使吳江浩，強烈抗議並要求撤回該措施。而中國商務部發言人何亞東則在例行記者會「明確表態」，直言管制措施是為制止日本擁核及「再軍事化」，強調不影響民事用途。

船越健裕在會談中強調，中國措施嚴重偏離國際慣例，「絕對不可接受」，並表達日本在關係遇冷情況下仍對對話持開放態度。吳江浩則駁回日方抗議，重申中方立場，稱高市早苗涉台錯誤言論侵害中國主權，公然干涉內政並發出武力威脅。高市上台後推進修訂「安保三文件」，其側近人士發表擁核言論，暴露出日本右翼勢力推動「再軍事化」野心，挑戰戰後國際秩序，損害地區和平穩定。

廣告 廣告

中國商務部在例行發布會上回應日本媒體提問，何亞東表示，中國作為負責任大國，一貫履行防擴散國際義務。依法禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途及其他提升軍事實力的最終用戶出口，完全正當合理合法。中方致力維護全球產供鏈穩定，正常民用貿易不受影響，相關方無需擔心。

此次管制涵蓋稀土、化學品、無人機等逾千項，可能影響日本汽車、半導體及國防產業。日本內閣官房長官木原稔7日稱措施「極其遺憾」，將調查是否包含稀土。日經指數8日大跌逾800點，化學巨頭信越化學等股價崩跌，市場憂慮稀土供應中斷導致經濟損失達6600億日元。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

4.7萬起、捕1.2萬頭、13死230傷 日本2025年熊出沒事件創「三高」

楊宏基觀點》示範？警告？美軍教科書等級「斬首行動」 台灣恐怕不是旁觀者而是劇中人