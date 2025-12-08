日本半導體化學品、台灣技術雙強聯手 台日混血矽科宏晟12月底掛牌

由右至左為矽科宏晟總經理柯燦塗、副總經理陳明賢。

高科技產業製程化學品供應系統的矽科宏晟（6725）將於9日舉行上櫃前業績發表會，預計在12月底掛牌。矽科宏晟憑藉完整的設備、工程與維運服務，一舉成為橫跨先進製程、TFT-LCD、太陽能等多元電子領域的重要供應商，更是亞洲區少數同時服務5奈米先進製程與 4K2K 高階顯示製程的化學品供應系統業者。

矽科宏晟由台灣宏晟科技和日本半導體化學大廠關東化學合資成立，由於關東化學在半導體供應鏈上非常強勢，尤其在光阻液、機台等，加上宏晟科技的20年自動化監控系統設計規劃，讓矽科宏晟受到半導體大廠青睞

矽科宏晟總經理柯燦塗表示，矽科宏晟深耕 IC、光電、封測、太陽能等領域，在高精密度、高潔淨度的系統整合能力上具備領先優勢。公司主要客戶均為國際一線大廠，並已進入多家龍頭業者AVL（核准供應商名單），在門檻極高的高科技廠務工程中取得長期穩定地位。

技術深度與高度客製化能力，是矽科宏晟的核心競爭力。受惠於自有電控軟體與整合平台，公司得以完全掌握設備效能，降低運轉風險，並迅速因應先進製程/封裝變化。此外，矽科宏晟承襲日本關東化學 40 年化學供應設備經驗與台灣宏晟科技20年自動化監控技術，並發展自家系統設計及研發團隊，以支援先進製程/封裝前期建廠與後期建置優化。憑藉累積超過3,000套系統工程實績。

矽科宏晟全球布局持續擴張。近年積極於台灣、日本、中國、美國與新加坡等地設點，並同步參與多國半導體新廠建置。近年重大實績包括多項晶圓代工大廠化學品供應系統工程，涵蓋5奈米、7奈米、10奈米與多個先進封裝（AP）廠區，並持續爭取海內外建廠專案。

除了設備與工程建置，矽科宏晟也以「設備＋工程＋維運」三軸模式打造長期收入基礎。透過供應系統工程整合方案、Maintenance維護、System renewal與零件供應服務，公司在建廠完成後仍與客戶維持長期合作。旗下TCM（全面化學品管理）團隊規模逾百人，承攬晶圓廠日常駐廠維運，從系統巡檢、保養到修繕皆以整廠合約方式提供。隨著半導體製程無法停線、停一天即可能造成數十億元產值損失，維運服務的重要性將持續提升。

面對AI驅動的設備自動化與ESG需求上升，矽科宏晟同步投入新產品與技術升級，研發方向聚焦次世代自動化設備、化學品廢液回收再利用與智慧檢測工具。公司新產品包括化學桶自動開鎖蓋設備與自動取樣機，後者已取得新型專利，能有效降低污染風險與操作人員負擔。同時，公司也布局化學廢液回收與再利用技術，如硫酸中雙氧水分解裝置，用於降低廢液處理成本、滿足ESG要求。

在智慧管理方面，矽科宏晟推動以熱影像、震動檢測與絕緣阻抗測試等非侵入式方式，提前預測設備異常，掌握使用壽命並降低停機風險。相關檢測技術皆可在生產不中斷條件下進行，技術含量高，有助於提升客戶對公司維運服務的黏著度。

伴隨全球半導體產業進入新一輪擴張周期，AI、高效能運算、先進封裝與成熟製程需求齊發，化學品供應系統的建置與維運將成為各國新廠投資的關鍵。矽科宏晟以橫跨設備、工程與維運的完整供應能力，加上深耕多國的營運據點、領先業界的客製化技術與ESG解決方案，有望在全球晶圓廠新資本支出潮中持續擴大版圖，推升營運動能。



