日本半導體相關公司台幹 疑洩密被日警逮捕

（中央社東京10日綜合外電報導）一名出生於台灣的55歲陳姓女子先前在日本千葉縣一間半導體相關公司任職，她疑似於離職前洩露公司業務機密給其他公司，已經被千葉縣警方依涉嫌違反不當競爭防止法逮捕。

日本「千葉日報」與千葉電視台（CTC）報導，這名女子住在神奈川縣橫濱市，先前曾在千葉縣一間半導體相關公司擔任業務課長。

她疑似於2024年7月8日下午，在公司位於千葉縣的事務所，使用辦公用的電腦，寄送內含公司客戶等資料的電子檔給其他同業。

千葉縣警方表示，這名女子供稱，「我不認為用電子郵件傳送這些數據是不對的」。

她已在2024年7月20日離職。而她離職的隔月，這間公司的相關人士則跟警方備案稱，「發現有離職人士不當使用公司信用卡，以及傳送不當資料的紀錄」。

陳女去年曾經因為涉嫌不當使用公司信用卡，曾被日本當局逮捕與起訴。（編譯：楊惟敬）1150110