日本南九州登山趣 搭台灣虎航直飛宮崎 六大健行路線全攻略
宮崎位於九州南端，一年四季陽光燦爛，擁有壯麗山海與濃厚的神話色彩。對熱愛健行的山友來說，這裡就是夢幻樂園，山徑連綿、景色多變，還能在下山後品嘗美味的宮崎牛、地雞料理與新鮮海產，補充滿滿能量。
台灣虎航台北（桃園）獨家直飛宮崎，每週一、五2班，早去午回時段佳，第一天9點20分就抵達，擁有最充裕的時間，可以盡情體驗宮崎的魅力。旅客也可自由搭配台虎其他九州航點，如福岡、佐賀，靈活規劃不同點進出的行程，無需走回頭路，為旅程增添更多彈性與便利性。
以下六條推薦路線，有兩條初級路線，讓你輕鬆愛上登山；三條中級路線，為你的戶外技能大升級；還有一條挑戰極限的高級路線，等你來征服。不管是山林新手或高手，都能找到適合自己的冒險舞台。
【初級】諸塚山 四季皆美的神守之山
西登山口路線：約需１小時
適合登山季節：10月－12月 紅葉美景搭配雪白的樹冰
諸塚山標高1,341.6公尺，自古被認為有神明庇佑。從西登山口出發，約一小時就能登頂，展望台能遠眺祖母山、阿蘇山，甚至雲仙岳。春有杜鵑、夏賞綠意、秋看紅葉、冬觀樹冰，每次來都有新風貌。特別的是，每年三月的「開山祭」，不用剪綵，而是鋸木頭宣告春天降臨，獨具趣味。距離高千穗峽車程僅50分鐘，還能順遊這處神話名勝。
【初級】行縢山 名瀑相伴的親民步道
行縢神社－雄岳山頂：全程約９公里，來回需４小時
適合登山季節：10月-12月 瀑布搭配紅葉景色迷人，是欣賞秋季色彩的好時機
從延岡市區開車半小時即可抵達行縢山。標高831公尺，由雄岳與雌岳兩峰組成，因山形像古代腿部護具「行縢」而得名。步道完善，適合全家同遊，途中必看「行縢之瀑」，落差77公尺，入選日本百大名瀑，可近距離感受水霧飛濺的震撼。秋季紅葉加上奔流瀑布，宛如天然畫卷。
【中級】蝦野高原 火山群中的自然舞台
蝦野生態博物館中心：往返全程約8.7公里，來回需４小時
適合登山季節：12月-1月 可欣賞到霧島山脈的雪景和樹冰
蝦野高原位於霧島錦江灣國立公園，標高1,200公尺，由20多座火山組成，高千穗峰、最高峰韓國岳都在此範圍，是九州最棒的秋季健行勝地之一。春夏九州杜鵑與原生種野海棠綻放，秋有芒草與紅葉，冬天還能看見白雪與樹冰。
8.7公里路線來回約需4小時，沿途可賞火山口湖與壯麗山景。
【中級】高千穗峰 神話中的天孫降臨地
宮崎縣高原町-天逆鉾約6公里，需5.5小時
適合登山季節：1０月-1２月 氣候穩定 溫度舒適 能見度最好
標高1,574公尺的高千穗峰，被視為日本建國神話的舞台。山頂插著青銅製「天逆鉾」，據傳是神明降臨時留下的神具。約6公里、5.5小時行程，路線雖不算短，但沿途風景值得細細品味。春有九州杜鵑盛放，秋有紅葉漫山，元旦更吸引人潮登頂迎接新年第一道曙光。
【中級】祖母山 九州屋脊的神聖氣場
北谷登山口／神原登山口-祖母山山頂：2小時40分／3小時20分
適合登山季節：10月-12月 氣溫涼爽，天氣晴朗，適合欣賞紅葉美景
祖母山是宮崎最高峰（標高1,756公尺），也是日本百名山之一。山頂供奉著神武天皇之祖母「豐玉姬」，帶有神聖氛圍。這裡路線選擇多，從輕鬆健行到高難度攀岩都能挑戰。沿途可見原始森林與野生動物，攻頂後視野遼闊，讓人忘卻疲憊。
【高級】大崩山 高手限定的岩峰挑戰
湧塚尾根路線－大崩山主峰：約需11小時
適合登山季節：11月-1月 欣賞峭壁與紅楓的對話 白雪覆蓋岩壁的壯麗
想要挑戰極限？大崩山等你來！標高1,644公尺，全程約需11小時，是名副其實的高手路線。壯麗的岩峰群與深林，讓它成為「日本二百名山」與 「UNESCO 生物圈保護區」的一員。春有曙杜鵑花海，秋可欣賞滿山紅葉。回程再去祝子川溫泉泡湯，完美療癒全身。
登山小提醒
記得穿防滑鞋、帶登山杖與保暖衣物，準備足夠糧水。火山區域需先查詢最新狀況。結伴同行最安全，若獨攀務必告知親友路線。遵守「無痕山林」原則，把垃圾帶下山，讓這片祕境永續美麗。
說走就走，宮崎等你！
現在搭上台灣虎航，每週一、五都能出發，從台北（桃園）直飛宮崎，2個多小時的航班時間，就能直達日本九州南端，到宮崎親近山林、看紅葉、賞樹冰、追尋神話足跡。下山後，別忘了犒賞自己一份宮崎牛或地雞料理，為登山旅行畫下最美ending！ 查看原文
