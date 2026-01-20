日本南海海槽蠢動！ 專家揭「恐怖平靜期」：台灣周邊恐有規模8強震

日本專家憂心，這類強震若引發連鎖反應，將帶來毀滅性海嘯。示意圖（pexels提供）

日本正步入前所未見的「災害季節」，未來十餘年內恐面臨千島海溝、日本海溝巨大地震，以及首都直下地震與南海海槽巨大地震的連鎖衝擊。京都大學名譽教授鎌田浩毅在接受《FRIDAY DIGITAL》雜誌訪問時發出嚴厲警告，指出日本已正式進入災害等級完全不同的階段，特別是2026年更需對大規模地震保持高度警戒。

鎌田教授分析，歷史數據顯示，在千島海溝與日本海溝發生芮氏規模9以上的超大型地震前，周邊往往會先出現規模7左右的「前震」。以1963年的擇捉島外海地震為例，主震前便發生過規模7的地震。因此，去年12月8日發生於青森縣東方外海、規模達7.5的地震，不排除即是巨大地震前兆。專家憂心，這類強震若引發連鎖反應，將帶來毀滅性海嘯，根據海岸沉積物調查推估，岩手縣宮古市可能面臨高達29.7公尺的海嘯，北海道與青森縣沿岸也恐遭超過26公尺的巨浪侵襲。

除了北方威脅，位於日本南面的「南海海槽」風險亦持續升高。日本政府地震調查委員會已將未來30年內發生規模8至9級「南海海槽巨大地震」的機率，上修至「60％到90％以上」。該海槽位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界，長約700公里，由於板塊持續沉入累積巨大壓力，一旦釋放能量，後果不堪設想。東京大學地震研究所名譽教授笠原順三更擔憂，近期如島根縣發生的規模6.4極淺層地震，可能會牽動南海海槽活動。

日本官方評估，若南海海槽發生特大地震，最壞情況恐造成近30萬人死亡，經濟損失超過292兆日圓。若地震發生在冬季深夜，避難難度增加，傷亡將最為慘重；以宮崎縣為例，估計死亡人數可能飆升至3萬9千人，是先前預估值的2.6倍，顯示防災迫切性已極高。

對於日本面臨嚴峻地質危機，台灣地震專家郭鎧紋接受《TVBS》訪問也提出警示，指出日本南海海槽確實處於高度危險狀態，而台灣同樣位於菲律賓海板塊周邊，必須提高警覺。

郭鎧紋進一步指出，台灣自2023年12月以來，也未發生規模7.5以上的地震，間隔已超過平均值的677天。在板塊能量持續積累的情況下，不僅日本南海海槽風險高，台灣周邊也不排除發生規模7.5至8的強烈地震。隨著地殼活動進入活躍期，無論是日本或台灣，民眾都應正視潛在的連鎖災害風險，並持續落實防災準備。

