日本南海海槽「強震8↑」機率飆9成 專家點名「台灣周遭」板塊很危險

南海海槽長約700公里，若8級以上地震發生，恐造成日本30萬人死亡。翻攝地震調查研究推進本部2025年報告



還記得2025年日本有強震預言，被不少民眾視為末日，甚至取消日本行程。不過，日本是地震好發的國家，就在島根1月6日就發生規模6.4極淺層地震，最大震度達到5。對此，就有日本專家再度示警，由於南海海槽已經許久沒發生8至9級大地震，按照推估，未來30年內發生同樣規模的地震機率為60％至90％。台灣地震專家也提醒，同樣位處菲律賓海板塊周邊的台灣周邊也要特別注意，可能會出現規模7.5到8地震。

所謂南海海槽，就是日本列島南端的一片由菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合型板塊邊緣，從「地震週期」可以推算下一次發生同樣規模的地震發生的機率。1944年海槽東面曾發生7.9級地震，並在1946年於西面再發生8級地震。日本政府的地震調查委員會在2025年9月上修預測，表示未來30年內發生同樣規模的地震機率為60％至90％。

日本講談社發行的《星期五》雜誌最新報導也指出，京都大學名譽教授鎌田浩毅近日發出警告：「2026年，特別需要對大規模地震保持高度警戒。日本已經正式進入規模完全不同層級的『極端嚴重災害季節』。」

事實上，日本政府就曾預測，如果「南海海槽特大地震」發生，造成的經濟損失最大可能超過292萬億日元，恐導致29.8萬人死亡。若剛好又發生在「冬季深夜」，傷亡人數可能最慘重，因為除了地震本身，天氣嚴寒也可能讓災民無法第一時間獲救。

專家推測未來30年，南海海槽大地震超過60%機率會發生。翻攝報地震中央氣象署臉書

另外，根據《TVBS新聞網》報導，地震專家郭鎧紋指出，菲律賓海板塊自從1972年12月2日後就沒有再發生規模7.9以上地震，台灣就在菲律賓海板塊周邊，因此要特別小心恐有規模7.5到8地震。另外，台灣2023年12月2日至今都未發生規模7.5以上地震，已經超過平均間距677天。郭鎧紋也強調，不只台灣周遭，菲律賓海板塊和歐亞板塊交界處的地區都很危險。

至於台灣人也很愛旅遊的日本東京，鎌田浩毅則補充，未來30年內發生機率約7成的首都（東京都）直下地震，「去年12月19日，日本政府的中央防災會議公布了芮氏規模7的首都直下地震災害推估。最嚴重情況下，死亡人數可能達約1.8萬人，災害相關死亡人數接近4萬人，全毀或毀損的建築物約40萬棟，經濟損失高達約83兆日圓，東京的城市機能幾乎陷入全面癱瘓。」

