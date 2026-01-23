日本博士生為撰寫博士論文訪花 魏嘉彥分享震災應變經驗

日本御茶水女子大學須藤紀子教授與準博士伊東和佳菜來花蓮，考察花蓮地震時食物供給營養，作為她博士論文的內容。(花蓮市公所提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮市公所二十三表示，一一四年四月花蓮經歷大地震，市公所迅速與民間團體合作開設避難所，展現高效應變能力。一名來自日本御茶水女子大學的須藤紀子教授與準博士伊東和佳菜來到花蓮，希望進行實地考察並與魏市長及社勞課承辦人員交流，藉此完成她的博士論文。

花蓮市公所表示，來自日本東京的御茶水女子大學的教授須藤紀子、準博士生伊東和佳菜，經由臺北醫學大學教授楊素卿轉介，由花蓮芥菜種會吳秉翰副處長陪同前往花蓮市公所拜訪魏嘉彥市長。

；會中由市公所社勞課長蕭子蔚進行簡報，詳細說明0403災難發生時的應變流程，包括收容中心的設置、物資調度與發放，以及與NGO團體的聯繫協調，並說明災民入住登記等作業程序。

公所表示，由於伊東和佳菜的學術專業在食品營養方面，他們針對收容所的供餐方式及食物內容特別感興趣，並就災時如何兼顧營養均衡、特殊飲食需求（如長者、孩童及慢性病患者）等議題，向市公所團隊進行深入請益。

公所社勞課長蕭子蔚表示，公所結合在地民間團體、餐飲業者與志工力量，提供一般熱食、兒童奶粉，甚至是低碳水飲食等，確保災民在緊急安置期間仍能獲得基本且安心的飲食照顧。

魏嘉彥表示，０四０三地震發生後，市公所第一時間即啟動災害應變機制，並與二十多間NGO團體密切合作，讓收容、物資、供餐等工作能迅速到位。

他強調，災害應變不僅是行政效率的展現，更仰賴跨部門及公私協力的長期累積，能獲得國際學者的肯定與關注，是對花蓮防災韌性的一大鼓勵。

須藤紀子教授說，日本同樣是地震頻繁的國家，花蓮在災後展現的應變速度與民間參與模式，對日本防災研究具有重要參考價值，期盼透過此次實地訪談，將花蓮的經驗整理成學術成果，促進台日之間在災害管理與社會支持體系上的交流。