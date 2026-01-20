日本去年觀光客首破4000萬人次 陸客受「禁日令」影響銳減

日本國土交通大臣金子恭之今（20）日於記者會上宣布，去（2025）年訪日外國遊客推估人數約達4270萬人，創下歷史新高。此數據不僅超越2024年的3687萬人，更首度突破4000萬人大關。受惠於日圓貶值及航空路線增班等因素，來自各國與地區的遊客大幅增加，訪日遊客在住宿、購物等消費總額（速報值）也達到約9兆5000億日圓，同步刷新歷史紀錄。

儘管整體數據亮眼，金子恭之也透露，2025年12月的中國遊客人數較前一年同月大幅減少約45%，僅約33萬人。這是自新冠肺炎疫情持續擴大的2022年1月以來，中國遊客數首度出現負成長。外界普遍認為，這與日本首相高市早苗於2025年11月7日針對「台灣有事」發表的言論，導致日中關係惡化有關。

廣告 廣告

針對高市早苗的發言，中國外交部於同月14日呼籲國民暫緩前往日本旅遊，隨後日中航線相繼減班，日本國內飯店也接連出現團體客取消訂房的情況。這波外交風波所引發的效應，恐將成為2026年訪日外國客成長放緩的因素之一。

日本政府目前設定目標，期望在2030年將訪日外國遊客人數提升至6000萬人，並將消費總額推升至15兆日圓。然而，隨著遊客人數激增，過度旅遊（Overtourism）等接待環境整備問題，也成為日本政府亟待解決的課題。

更多風傳媒報導

