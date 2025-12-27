「日本去死」貨輪釣魚台挑釁 周邊還有4艘中國海警船

國際中心／楊惟甯報導

發現「日本去死」貨輪的附近海域，當時還有4艘中國海警局船艦巡弋。（示意圖／海巡署提供）

全球船舶資訊網站MarineTraffic 26日偵測到一艘名為「日本去死」（F**K JAPAN）的貨輪，停泊在日本尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊海域。由於該船國籍不明、座標資訊長期處於靜止狀態，且當時周邊海域還有4艘中國海警局船艦巡弋，引發日方高度關注。

日本《產經新聞》引述 MarineTraffic船舶資訊網站資料指出，這艘命名極其無禮的貨輪全長約113公尺、寬16公尺。根據系統顯示的AIS數據，該船自本（12）月22日晚間8時1分起，便以「0節」船速停泊在魚釣島北方約155公尺處。詭異的是，其設定的目的地為中國福建省漳州市，但預計抵達時間卻標註為2025年7月26日（北京時間 GMT+8），種種矛盾資訊顯示該訊號來源極不單純。

深入追蹤發現，該船登記的「海上移動通信業務標識碼（MMSI）」為 415280712，但在國際海事組織（IMO）的資料庫中完全查無紀錄。按慣例，MMSI前三碼代表國籍，如「414」為中國、「416」為台灣，而該船使用的「415」則是不存在的編碼。此外，歐洲太空總署（ESA）於24日拍攝的合成孔徑雷達（SAR）衛星影像顯示，釣魚台以北海域一片空曠，並未發現任何船影。MarineTraffic負責人表示，該船座標長時間未變動，屬正常情況下不可能出現的訊號，目前已啟動隱藏程序並調查虛假訊號的來源。

針對此一事件，日本海上保安廳相關人士表示，自22日以來，現場並未確認到該船實際存在。日方研判這是一起典型的AIS誘騙事件，目的在於營造虛假事實，但不清楚幕後偽裝者的真實身分。日本外務省相關人士則向媒體強調，無論日中關係如何波動，尖閣諸島均為日本有效管轄範圍，主權立場不容質疑。之後也將持續加強周邊海域的警戒與巡視，以維護國家主權與海上安全。

