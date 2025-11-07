日本參政黨：該減少的是外國人 不是國會議席

神谷宗幣（中前站立者）６日首度質詢首相高市早苗（中右二籃衣女士） 圖：翻攝自神谷宗幣的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本自民黨總裁高市早苗在日本維新會的協助下成為內閣總理大臣，後者的條件之一是減少國會議席。可能因為這個政策受到衝擊的參政黨黨魁神谷宗幣昨（6）日首度質詢時指出，該減少的是外國人的數量，而不是國會議席。

《產經新聞》報導，參政黨黨魁神谷宗幣6日在參議院全體會議上，於首相高市早苗施政演說的質詢時段首次提問。關於外國人問題，他指出：「政府在沒有明確政策的情況下擴大接收範圍，導致民眾普遍焦慮和不滿」，並呼籲減少接收的外國人數量。

神谷宗幣首先表示：「這是我第一次代表本黨參加本次全體會議」，並闡述了參政黨的理念：「維護國家利益，創造世界和諧。國家利益意味著維護人民的生命和尊嚴，這裡的『人民』不僅指我們今天生活的人，也包括我們的祖先和尚未出生的子孫後代。」

關於該黨在今年參議院選舉中獲勝的口號「日本人優先」（日本人ファースト），他表示：「這體現了我們阻止過度全球化、推行反全球化政策的願望。」

神谷宗幣表示，「接納外國人最重要的不是經濟理性或政治正確，而是改善公民生活，維護國家文化、習俗和公共安全。」他建議，「我們需要適當限制接納的外國人數量，並創造一個嚴格的規則，使他們能夠融入社會。」

他也引用了歐洲的例子。「在歐洲，人們曾說『移民驅動經濟發展』，但數據顯示，雖大規模移民提高了國內生產總值（GDP），但也加重了社會安全、教育和公共安全方面的負擔，最終並沒有改善人民的生活，」他指出。 「基於這些經驗，現在歐洲幾乎沒有人會說『移民促進經濟發展』了。」

儘管日本政府已解釋不會採取移民政策，但神谷批評了現狀，稱「目前的狀況實際上是無限移民的可能性。」他詢問首相，移民政策是否會繼續擴大，還是會採取更為克制的方式實施。

高市早苗對於接納外國人的問題，回答說：「人口減少導致勞動力短缺，確實存在一些需要外國人才的領域。」

高市說道：「發展就業制度和特定技能工人制度旨在使外國人能夠在勞動力短缺領域發揮適當作用，我們將透過設定接收限額等方式妥善運作這些制度。」她也表示：「我們將繼續對未來接納外國人的基本方針」基礎研究和思考。

