日本參議員宣布訪台「證明台灣獨立」 中國禁止他入境抓狂罵「敗類」

石平計畫2026年訪台。（翻攝自石平X）

日本參議員石平昨（12/31）在社群平台X宣布，計畫在今年訪問台灣，就台灣海峽局勢以及日台防務合作強化的可能性，與台灣方面交換意見；接著寫下：「被中國禁止入境的我能夠進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。」中國外交部昨天被問到相關問題，發言人林劍氣到當場開罵：「這種敗類的醜惡言行，不值一評！」

石平出生於中國四川省，畢業於北京大學哲學系，1988年留學日本後不久，中國發生天安門事件，讓他決定與中共切割，2007年歸化日本，石平也曾經自稱名為「石平太郎」。石平在參議院選舉期間，將「保護日本免受中國威脅」作為基本政見，曾說過「如果台灣發生事態，日本的海上生命線將被切斷」，與首相高市早苗的「台灣有事」言論異曲同工。

廣告 廣告

中國外交部今年9月宣布對石平實行制裁，包括禁止入境中國、凍結在中國境內資產等，中方指控他在台灣、釣魚島（釣魚台列嶼）、歷史等問題上散布謬論，並公然參拜靖國神社。石平是首位遭到中國制裁的日本國會議員，但他不以為意，不但稱是一種「光榮」，之後還與我國駐日代表李逸洋會面。

中國駐大阪總領事薛劍，在高市早苗「台灣有事」發言後，狂妄寫下：「那個擅自衝上來的骯髒首級，只能毫不猶豫地斬下。做好覺悟了嗎？」石平在參議院外交防衛委員會的質詢中，斥責薛劍行為不可原諒，並要求外務大臣茂木敏充考慮將其列為「不受歡迎人物」、驅逐出境。





更多《鏡新聞》報導

蔡正元「三中案」唯一有罪要坐牢 邱毅：當馬英九的司法防火牆

為領養狗放9月大女嬰在家7hr...結果全身傷猝死 小媽媽5萬元交保

長照癱瘓妻7年...通緝犯被捕求警「讓我回家一趟」 幫她清完便溺歸案