日本參議員瀧波宏文率團拜會新北市 深化台日情誼

日本參議院參議員瀧波宏文今（22）日率國會友台組織「TY會」拜會新北市長侯友宜。（新北市政府提供）

日本參議院參議員瀧波宏文今（22）日率國會友台組織「TY會」拜會新北市長侯友宜，雙方就深化台日友好關係交換意見。

侯友宜表示，瀧波宏文與新北市的關係深厚，新北市石門區、淡水區分別與日本福井縣美濱町、大飯町為友好城市，而福井縣正是瀧波參議員的選區。淡水區因「一滴水紀念館」的移築與大飯町牽起友誼，最後更在瀧波參議員的牽線之下，雙方於112年締結為友好城市；而石門區與美濱町締結為姊妹市已37年，不論在官方及學校間的交流皆不曾間斷。

侯友宜提到，日本的城市與新北在社會結構與發展課題上有許多相似之處，雙方在許多領域都值得相互借鏡，除了地方層級的互訪和合作，也盼透過國會友台組織等牽線，進一步強化彼此的交流。

瀧波宏文表示，本次率領「TY會」來訪新北，「TY」在日語中為「台灣友好」之意，他去年曾訪問過石門區公所，參觀石門洞與富貴角燈塔，對於新北的自然美景印象深刻，本次特別偕同幾位今年7月甫上任的參議員再度來訪新北，與侯市長交換意見，持續深化台日友好關係。

