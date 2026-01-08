日本參議員石平訪台「給習近平補上一拳」矢板明夫：戳破中共謊言

矢板明夫和石平在林佳龍部長的陪同下一起參觀總統府。 圖：翻攝矢板明夫臉書

[Newtalk新聞] 遭到中國制裁並禁止入境的日本維新會參議員石平近期訪台，6日抵達台北松山機場時高喊，來到台灣就是要證明，台灣絕對不是中國一部分，中國的「制裁」對他無效。硬生生戳破中共那套「台灣是不可分割一部分的謊言」，讓北京當局氣炸又無法反駁，只能跳針罵石平「宵小」,稱其言論「不值一提」。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫酸，中共批石平不值一提，那當初為何要大動作制裁，前後邏輯根本不通，相反地還證明了石平訪台對北京而言絕非「小事」！

矢板明夫9日凌晨在臉書寫道，石平訪問台灣，可以說是一場高度密集、同時也極具象徵意義的政治行程。8日下午拜會外交部，與外交部長林佳龍深入交換意見，並在林佳龍陪同下前往總統府，參觀館內正在舉辦的台灣民主歷程展覽。9日還將前往立法院，和多位立法委員就台日關係與中國議題進行交流，下午則出席由印太戰略智庫主辦的「應該如何與中國打交道？」研討會。這樣緊湊的行程之間，還穿插了大量媒體專訪，不僅台灣媒體高度關注，日本媒體也給予了大篇幅報導。

矢板明夫指出：「日本社會也顯然將石平此行視為一次具有現實影響力的重要外交事件。更具戲劇性的是中國方面的反應。中國明文禁止石平入境，卻無法阻止他踏上台灣的土地。石平此行，以最平實、最直接的方式，向國際社會再次證明：中國與台灣互不隸屬。這一事實，正是北京長期敘事中最不願意被戳破的謊言。面對石平在台灣的公開發言，中國顯然十分在意，卻又無法提出任何具體而有邏輯的反駁。最後只能反覆拋出一句『不值一提』。」

矢板明夫續指：「這種說法本身就暴露了矛盾。如果石平真的不值一提，那當初為何要對他進行制裁？前後邏輯根本無法自洽。更值得玩味的是，中國外交部與國台辦的幾位發言人，竟然在回應石平訪台一事上，使用了幾乎完全一致的說法。依我多年在中國採訪的經驗，只有在被認定為『重大事件』時，才會出現跨部門溝通、統一口徑的情況。這恰恰反證了，石平訪台對北京而言，絕非他們口中所謂的『小事』。

矢板明夫強調：「這次訪問，也讓日本國內那些長期替中共辯護的人陷入沉默。因為北京沒有提供任何可供辯解的論述，他們連「代言」的空間都不存在了。這種讓他們「無話可說」本身，就是一種難得的外交成果。」並提到，8日晚間在一個餐會上和台灣北社社長羅浚晅醫師見面，聽他說了一個極為貼切的比喻：「美國出兵活捉委內瑞拉總統馬杜洛，是給了習近平一記重拳；而石平訪問台灣，則是日本再給習近平補上了一拳。」

