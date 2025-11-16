日本又傳熊出沒！熊闖AEON賣場2小時遭射殺 顧客、員工急疏散

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

近期日本熊害頻傳，今（16）日上午秋田縣能代市一隻體長約80公分的熊闖入AEON永旺購物中心，幸虧職員迅速疏散館內顧客及工作人員，無人受傷，該熊隻最終遭射殺。

據《朝日新聞》、《每日新聞》報導，警方於今日上午11時20分許，接獲AEON永旺能代店職員報案。職員表示，發現一隻身長約80公分的熊闖入店內，並利用貨架等物品設置臨時屏障，防止熊逃脫。店內顧客及工作人員已疏散至室外，鄰近區域也進行交通管制。這頭熊進入店內家具陳列區約2小時後，一名縣府職員利用麻醉針射中熊，並將其獵殺，過程中無人傷亡。

此次熊出沒於市中心，僅距離能代市政府西南方約300公尺，周遭也有許多商店及餐廳。據報導，今日上午8時許，也有人在附近公園發現熊的蹤跡，警方正在加強巡邏。

