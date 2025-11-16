日本又傳熊出沒！野熊闖入「AEON賣場」距車站僅750ｍ 員工嚇壞

今年以來，日本多地出現野熊下山或闖入人類生活區的事故。（示意圖／翻攝Pixabay）

日本秋田縣能代市今天（16日）發生一起野熊闖入商場的意外事件。當天上午11時20分左右，位於柳町的「AEON能代店」員工驚見一隻熊闖入店內，立即向警方報案。根據能代署與市府說明，這隻熊闖入後停留在一樓家具賣場，情況一度令人緊張。

日本《讀賣新聞》報導，員工在發現熊的第一時間，迅速移動貨架等物品，並將賣場捲門放下，成功把熊困在限定區域中，避免牠進一步接近其他區域。商場內的顧客與員工隨即依指示全面撤離到店外，現場周邊道路也同步實施交通管制，以防止熊逃出造成更大危險。

約兩小時後，秋田縣的專業人員趕抵現場，使用吹箭成功命中麻醉針，讓熊失去行動能力，隨後進行捕殺處理。當局表示，闖入的熊體長約80公分，屬於幼年個體，但仍具有一定威脅性。整起事件中無人受傷，疏散行動也在短時間內順利完成。

報導指出，事故地點距離JR能代站西北僅約750公尺，位於市政府、學校等設施集中的市區，因而引發地方社區高度關注。今年以來，日本多地出現野熊下山或闖入人類生活區的事故。專家呼籲民眾在郊區活動時務必提高警覺，並提醒商場、學校等公共場所加強防範機制，避免類似事件再次發生。

