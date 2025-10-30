日本又爆「熊害」！闖入體育館做引體向上 網驚：比人類勤健身
日本今年除了九州以外，幾乎全國各地都爆出「熊害」事件，頻傳野熊襲擊人類的消息。就在本月29日，山形地區爆出多間學校及體育館，都有發現野熊闖入的痕跡，讓學校緊急停課。
據《日本電視台》報導，29日早上，山形市的一間私立高中學生，在體育館拍到有一隻野熊闖入，甚至還在體育館內做「引體向上」。同學們大驚，立刻向師長通報，另外網友們看到這段影片，也紛紛直呼：「連熊都比人類勤健身！」、「這頭熊到底是怎麼闖入體育館內的？」不僅如此，稍晚附近有另一所小學，也通報在校內發現熊的蹤跡，當局人員推測應是同一隻熊趴趴走。
但不只山形市裡發現這隻「健身熊」，接著在山形縣南陽市的赤湯小學，同樣在當天發現「熊賊」。報導指出，這隻熊在凌晨5點多闖入學校，從監視器畫面可見，這隻熊企圖闖入校舍內，但被玻璃門給擋住，接著熊突然撞向其中一面玻璃門，導致玻璃破碎，這時熊也被嚇到，馬上逃走。校長須貝賢志說，如果熊又闖入校園內，那是非常恐怖的，因此該校當天也宣布停課，警方與獵人會成員都在周邊警戒。
由於熊害越來越多，許多日本民眾都呼籲剛上任的高市政權能趕緊提出對策，文科省預計在11初召開緊急會議，商討對策。但目前也不少學校已採取加強保護學生的措施，以及停止校外教學等方式來因應。
另據《NHK》報導，目前受熊害影響最深的是秋田縣，因為當地的樹叢、農田較多，較容易吸引熊熊亂竄。報導指出，秋田縣在今年內於各地，陸續發生熊害事件，今年起截至本月29日為止，已有53人受到熊害，還有3人不幸身亡。
