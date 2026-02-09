日本友好城市接力助陣高雄燈會 熊本武將隊、八王子啦啦隊賀年演出

張硯卿(後排左三)代表市府向熊本市訪團致意。 圖：高雄市行國處/提供

[Newtalk新聞] 高雄燈會冬日遊樂園熱鬧登場，高雄的日本友好城市團隊也接力來台演出助陣，為活動注入濃厚多元國際氛圍。日本熊本市深受歡迎的「熊本城迎賓武將隊」2月7日至8日再度受邀來到高雄，由加藤清正、細川忠興、島津義弘等武將角色，攜手熊本市吉祥物「肥後丸」帶來精彩互動演出，感染力十足的舞台魅力與熱鬧氣氛，吸引眾多市民與遊客駐足欣賞，隊員更大秀苦練的中文，大喊「馬到成功、馬上發財！」提前祝賀農曆新年獲得滿堂喝彩。

此次來訪為熊本城迎賓武將隊第6次赴高雄演出，不僅展現熊本獨特的歷史文化魅力，也再次見證高雄與熊本多年來深厚的城市情誼。迎賓武將隊以生動重現熊本及九州歷史人物聞名，透過專業角色扮演與熱情互動，成功拉近與觀眾之間的距離。演出結合歷史、文化與娛樂元素，搭配吉祥物「肥後丸」親切活潑的演出風格，現場氣氛熱烈，市民參與高雄燈會，也能近距離感受日本文化特色，展現高雄作為國際城市的多元與開放。

高雄市政府行政暨國際處長張硯卿指出，高雄與熊本市自2017年締結友好城市以來，雙方持續透過官方互訪、文化交流及青年交流計畫，在教育、產業、觀光、青年與文化等多元領域深化合作，熊本城迎賓武將隊多次來高雄演出，曾參與高雄燈會、台日大港水果祭等重要國際活動，已成為雙城文化交流的重要亮點，讓兩座城市的情誼在市民之間持續累積、更加緊密；尤其，高雄與熊本恢復直航航班後，也大幅提升雙方往來的便利性，進一步促進城市間的實質交流與民間互動。

接下來日本友好城市八王子市也將於高雄燈會接力演出，2月21日至22日下午5點和6點將由八王子市東京都立大學男子啦啦隊MAXONS登場，以充滿青春活力與震撼力的演出，為活動注入更多元的國際交流風貌，未來高雄市政府將持續攜手日本友好城市，深化城市多元合作。

熊本城迎賓武將隊第6次來高雄演出，展現熊本獨特的歷史文化魅力，也見證兩市深厚的城市情誼。 圖：高雄市行國處/提供