日本只是開始！12日、16日是關鍵 李靜唯示警：台灣恐逃不掉

日本青森縣東方近海8日晚間發生規模7.6強震，吠陀占星專家李靜唯示警「這並非偶然」，現已進入2026年前最後1段「能量整理週期」，12月22日之前，全球甚至台灣本身都要小心天災人禍帶來影響。

吠陀占星專家李靜唯提醒，12月12日、16日是2個關鍵時期，台灣可能遭遇天災人禍或被波及。（示意圖／取自pexels）

李靜唯透過臉書發文表示，日本青森縣這次規模7.6地震落在火星穿越天蠍往射手交界的甘達（Gandanta）時刻，而甘達是吠陀占星當中，最敏感的能量節點，好比命運的絲線被拉到最緊，任何力量都可能被放大甚至撕裂。

李靜唯形容，接下來這段時間，這段換座落在Mula星宿，主星是「計都」（Ke），象徵切除舊物、能量反撲與業力翻攪，意即「清場」，未來2時段是真正關鍵：

1、12月12日太陽進入甘達（Gandanta）

2、12月16日太陽與火星同宮共振

且到12月22日前，是地殼容易動、情緒容易滿、病毒容易散、權力容易失控的關鍵點，「雙計都」能量也來到全年最高峰值。

其中，日本、中國大陸、東南亞、環太平洋地區更要注意地震、火山活動和海嘯，台灣雖可能多少受到波及，但應不至於太嚴重。同時留意突發災害與海象異常、病毒、傳染性疾病、全球金融短線大幅震盪等禍事。

李靜唯強調，現在正進入2026年前最後1段「能量整理週期」，越接近冬至（今年國曆12月21日），地球累積的壓力越容易被釋放，日本只是第1個示警，地殼的能量正在海底深處暗潮洶湧，還未完全落地。

