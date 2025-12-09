日本召回風味異常Pocky巧克力棒 台灣進口兩款 回收約2197.77公斤
日本食品廠江崎格力高公司公布，部分產品風味異常，將自主回收Pocky巧克力棒等600萬件產品。食藥署今天（9日）指出，台灣共四家業者進口兩項、四個批次約2197.77公斤產品，已要求配合。民眾若已購買對應產品，可聯絡產品標示上的負責廠商確認。
日本江崎格力高（glico）公司旗下擁有包括Pocky巧克力棒等產品。媒體報導，格力高近日宣布主動召回旗下20款巧克力製品、總計約600萬件商品，其中包括台灣消費者熟悉的「Pocky巧克力棒」及「Pocky極細」等熱銷商品。
衛生福利部食品藥物管理署透過新聞稿公布，台灣受影響的產品第一項為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，有效日期2026年6月；第二項為「固力果*8袋可可風味棒」，有效日期2026年7月、2026年6月、2026年5月。
食藥署食品組簡任技正廖姿婷告訴中央社記者，兩項產品、四批次共計2197.77公斤，此案為日本業者自主回收，原因是原料可可豆與香辛料儲存於同一場所，而受香辛料氣味影響原有風味。
廖姿婷表示，食藥署已通聯輸入業者應配合日本原廠要求回收案內產品。民眾若已購買對應產品，可聯絡產品標示上的負責廠商確認。
食藥署提醒，依據食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品衛生安全，在發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
Pocky巧克力出事了！原料染這一味 日商緊急回收6百萬產品
即時中心／潘柏廷報導日本知名甜食「Pocky巧克力」受到不少台灣大小朋友的喜歡，但其公司江綺格力高（江崎グリコ）今（8）日在官網公布，因儲存巧克力原料「可可豆」曾與香辛料存放同一場所，導致氣味轉移至可可豆，雖直接食用不會造成食安疑慮，但公司仍宣布要在日本全國回收20項巧克力製品、共600萬的產品。民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
搞軌案19年！李家最厲害的是「他」還受邀到東大演講：如何面對危機處理
2006年的南迴鐵路搞軌案，當時李家父子三人的家成了「泰安休息站」，相較於李泰安天天與媒體說笑，父親李聚寶卻總是帶著瓜皮帽安靜的看著一切，時不時引經據典，即便李泰安被收押，李聚寶仍神色自若，異常冷靜的處事，還受邀至台東大學演講「如何面對危機處理」，和大學生分享人生經驗。2015年，李聚寶沒等到兒子李泰安出獄，因肺積水病逝，享年91歲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
過年薪水怎麼算？小年夜變國定假日！2026春節放9天 出勤薪水一次看
過年薪水怎麼算，你知道嗎？雖然過年對不少人來說，是與家人團聚、旅遊踏青、好好休息放鬆的節日，但部分民眾可能因為工作性質的關係，過年期間仍需出勤上班。究竟小年夜前一天、小年夜、除夕上班，該拿到多少薪資？Yahoo新聞編輯室致電勞動部為您解答，一文帶你看懂2026過年薪水怎麼算，保障自身工資權益！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 小時前 ・ 5
胎兒「子宮內消失」找不到！醫見「寄生在媽媽肝臟」急瘋：致死率高90倍
國際中心／綜合報導懷孕期間最擔心發生意外，近期中國陝西省西安市傳出一名40歲女子，由於月經晚了50天沒來，就醫檢查一抽血結果顯示自己「懷孕了」，但照超音波卻沒看到一點點懷孕跡象，擴大範圍檢查才在「肝臟」找到胚囊，經診斷發現，該女遇到危險度極高又罕見的子宮外孕「肝臟」腹腔妊娠情況。民視 ・ 1 天前 ・ 2
徐乃麟：胡瓜效果不好！ 曾國城急幫解釋⋯超怕再失言
徐乃麟、曾國城9日出席記者會，徐乃麟一到場就膽戰心驚表示，「案發現場！我等下會捏曾國城大腿」，曾國城也緊張地表示，「今天問我別人的事我都不會回答」，對於之前兩人被問黃子佼一事失言歷歷在目，製作單位也嚴格控管所有問題，只要跟節目無關，一率大喊，「這題我們不答」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 5
婚後拒認公婆！她嫌對方素質差「不想改口喊爸媽」 網勸：把婚姻想得太簡單
這名女子近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」匿名發文表示，她認為談戀愛是一對一的，所以就算對方家人素質很差，她仍會覺得跟自己沒有關係，「但我媽媽一直覺得我會嫁過去吃苦，難道結婚一定要叫對方媽媽嗎？」原PO坦言，戀人對她很好，但自己的觀念是「生我、養我的明明...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發起對話
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 31
日本Pocky巧克力棒緊急召回！台灣1款受影響
[NOWnews今日新聞]日本零食巨頭「格力高」（グリコ，Glico）今（8）日宣布，旗下「Pocky巧克力棒」等20款、總計600萬個商品全面自主回收。不過原因並非是食安問題，而是因為原料可可豆「意...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 發起對話
日本「Pocky巧克力棒」600萬盒遭下架 食藥署公布2產品需回收
食藥署公布，日本知名零食大廠江崎固力果因產品風味異常，須在台灣回收兩款產品。該公司於8日緊急宣布回收旗下巧克力製品，受影響商品包括台灣消費者熟悉的Pocky系列。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
零售業月入10萬元也走人 都因「這原因」撐不下去
1111人力銀行針對零售業徵才現況調查顯示，由於年輕人對零售業興趣下滑，轉往其他產業，以及少子化導致應徵人數減少」，零售...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 54
2197公斤「加料」Pocky巧克力棒有賣台灣！ 食藥署公布2產品4批次
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 日本知名零食品牌固力果（江崎グリコ）宣布主動召回旗下多達20款巧克力製品、總計約600萬件商品，其中包括台灣消費者也愛吃的「Pocky巧克力棒」。食藥署今（9）日公布，經清查，國內有4家業者有進口紀錄，兩項產品分別為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」及「固力果*8袋可可風味棒」，共4批次，已要求國內業者配合回收。 ...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
中經院：近7成已退休者因無多餘資金 未自主理財規劃
（中央社記者曾仁凱台北2025年12月9日電）富邦投信與中華經濟研究院連續第9年合作，今天共同發布「2025年國人安心樂活享退調查」，結果顯示台灣民眾不論已退休或未退休族群，已累積的退休金額與心中預期目標仍存在明顯落差。根據中經院調查，台灣已退休者，平均累積退休金約新台幣685萬元，但認為安心退休約需要1203萬元，存在約517萬元的缺口。其中有69.3%的已退休者尚未進行自主理財規劃，主因是「沒有多餘資金」。未退休族群落差更是突出，目前平均已累積退休金約322萬元，但預期約需1367萬元，缺口高達1048萬元。其中有52.2%的未退休族群表示將於3年內啟動退休理財規劃，顯示理財意識逐漸提升。中經院指出，隨著人口老化及社會保險財務壓力逐步加劇，民眾愈來愈意識到僅依賴政府退休金難以滿足退休生活需求，有愈來愈多台灣民眾開始透過金融市場尋求被動收入，以強化退休保障。中經院引述問卷調查結果，在已有投資規劃的未退休族群中，多以股票（53.9%）、ETF（39.4%）與儲蓄型保險（26.9%）作為主要工具；已退休族群則以股票（51.7%）、終身或定期壽險（22.8%）與醫療保險（22.2%）作為主中央社財經 ・ 3 小時前 ・ 7
甲狀腺癌症狀有哪些？立威廉驚傳罹癌！甲狀腺癌存活率高嗎？
究竟甲狀腺在哪裡？甲狀腺功能是什麼？甲狀腺癌原因為何？甲狀腺癌症狀有哪些？甲狀腺癌存活率高嗎？誰又是高風險族群呢？Yahoo奇摩顧健康帶你了解。Yahoo奇摩顧健康 ・ 2 年前 ・ 16
「南迴搞軌」主謀出獄近況曝光！李泰安從事1工作…面容憔悴、滄桑不少
犯下震驚全台「南迴搞軌案」的李泰安，遭判13年有期徒刑定讞，今年5月因因縮短刑期出獄，重獲自由；他社會復歸後，低調生活。當地里長妻子透露，李泰安出獄後，生活作息如常，目前從事工程相關工作，性格比以前沉穩許多，外貌「明顯憔悴、滄桑不少」，與入獄前相比變化很大。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
他信神棍「從母姓」轉運！才改完狗就暴斃、祖先托夢…
娛樂中心／饒婉馨報導基隆有一位報關行負責人因迷信，所以聽從師父的話，改掉父姓從母姓。實際上，他不但沒開運，反而衰事連連，最後才發現當初找的是個「神棍」師傅。他因此向法院聲請改回從父姓，經法院審理後裁准。民視 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
桃園「92班停課」！全台破萬人求診、9人病逝 專家示警：1病毒爆發了
台灣腸病毒疫情持續升溫！疾管署最新資料顯示，全台已進入流行期，不僅每週都有破萬人因腸病毒到門、急診求醫，今年更累計19名重症、9人不幸病逝。其中以「伊科病毒11型」威力最強，新生兒感染後惡化速度更是快得讓人措手不及。桃園市更連 5 週超過流行警戒線，已有 92 個班級宣布停課。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 33
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 54
傳奇女星雪兒傳80大壽嫁小40歲男友 曾示愛：年紀大了心靈更年輕
美國傳奇歌手雪兒（Cher），傳出計劃在明年五月她80歲生日之際，與交往三年的男友亞歷山大愛德華茲（Alexander Edwards，39歲）步入婚姻殿堂。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 5