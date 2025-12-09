日本召回風味異常Pocky巧克力棒 台灣進口2款回收

（中央社記者沈佩瑤台北9日電）日本食品廠江崎格力高公司公布，部分產品風味異常，將自主回收Pocky巧克力棒等600萬件產品。食藥署今天指出，台灣共4家業者進口2項、4批次約2197.77公斤產品，已要求配合。

日本江崎格力高（glico）公司旗下擁有包括Pocky巧克力棒等產品。媒體報導，格力高近日宣布主動召回旗下20款巧克力製品、總計約600萬件商品，其中包括台灣消費者熟悉的「Pocky巧克力棒」及「Pocky極細」等熱銷商品。

廣告 廣告

衛生福利部食品藥物管理署今天透過新聞稿公布，台灣受影響的產品第1項為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，有效日期2026年6月；第2項為「固力果*8袋可可風味棒」，有效日期2026年7月、2026年6月、2026年5月。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷告訴中央社記者，2項產品、4批次共計2197.77公斤，此案為日本業者自主回收，原因是原料可可豆與香辛料儲存於同一場所，而受香辛料氣味影響原有風味。

廖姿婷表示，食藥署已通聯輸入業者應配合日本原廠要求回收案內產品。民眾若已購買對應產品，可聯絡產品標示上的負責廠商確認。

食藥署提醒，依據食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品衛生安全，在發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。（編輯：張雅淨）1141209