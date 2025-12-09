日本召回風味異常Pocky巧克力棒 台灣進口2款回收
（中央社記者沈佩瑤台北9日電）日本食品廠江崎格力高公司公布，部分產品風味異常，將自主回收Pocky巧克力棒等600萬件產品。食藥署今天指出，台灣共4家業者進口2項、4批次約2197.77公斤產品，已要求配合。
日本江崎格力高（glico）公司旗下擁有包括Pocky巧克力棒等產品。媒體報導，格力高近日宣布主動召回旗下20款巧克力製品、總計約600萬件商品，其中包括台灣消費者熟悉的「Pocky巧克力棒」及「Pocky極細」等熱銷商品。
衛生福利部食品藥物管理署今天透過新聞稿公布，台灣受影響的產品第1項為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，有效日期2026年6月；第2項為「固力果*8袋可可風味棒」，有效日期2026年7月、2026年6月、2026年5月。
食藥署食品組簡任技正廖姿婷告訴中央社記者，2項產品、4批次共計2197.77公斤，此案為日本業者自主回收，原因是原料可可豆與香辛料儲存於同一場所，而受香辛料氣味影響原有風味。
廖姿婷表示，食藥署已通聯輸入業者應配合日本原廠要求回收案內產品。民眾若已購買對應產品，可聯絡產品標示上的負責廠商確認。
食藥署提醒，依據食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品衛生安全，在發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。（編輯：張雅淨）1141209
其他人也在看
《國際產業》輝達H200登陸 傳25%分潤金由台灣買單！
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 26
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 11
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 27
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 51
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 38
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 3 小時前 ・ 193
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 9
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 89
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 209
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 128
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 511
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 1 小時前 ・ 9
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 193
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 239
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 23 小時前 ・ 6
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 19 小時前 ・ 4
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 43
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1