日本可以去了！旅遊達人直擊羽田機場「前所未有寧靜」

旅遊部落客林承彥近期從東京羽田機場直擊現況現場通關快速，還少了很多中國遊客。（圖／林承彥提供）





日本內閣總理大臣高市早苗因「台灣有事即日本有事」言論，引發中國反彈與政治性報復，刻意減少中國赴日旅遊人數。一名旅遊部落客林承彥近期從東京羽田機場直擊現況，坦言「完全沒有強國人，一個都沒有」，稱入境日本通關速度快、旅客秩序良好，氛圍「前所未有的寧靜」。

由於中國持續不理性的反彈，中日雙方外交緊張，除例行外交抗議外，也同步祭出一系列報復措施，包括發布日本旅遊警告、暫停進口日本水產品、下架日本文藝作品、取消日本藝人在中國演出等。

中國官媒與輿論不斷釋出赴日「不安全」，使中國民眾赴日意願驟降，更用各種手段減少赴日旅遊人數，北京甚至宣布「取消 54 萬張赴日機票」，造成日本社會一度震動。

然而，日本媒體陸續拆解這項驚人數字。《產經新聞》等報導指出，所謂 54 萬張機票，換算實際旅客約 27 萬人；而依日本觀光局統計，今年 1 至 10 月已有 820 萬中國人訪日，平均每月約 82 萬人。相較之下，27 萬人並不足以構成全面衝擊，反倒讓部分熱門景點得以從「過度擁擠」中稍稍喘息。

多位京都的飯店業者也向日本媒體透露，12 月以來雖累積約 2000 名中國旅客取消訂房，但銷售表現仍持平，歐美、韓國和日本本地旅客持續填補需求。地域差異則更為明顯。根據大阪觀光局統計，關西地區受影響最顯著，府內約 20 家飯店在 12 月底前已有五到七成的中國旅客取消預約。

在楓紅正盛的京都，餐飲與商店業者更坦言「生意沒什麼差別」，甚至因本地客人回流而呈現更穩定的消費動能。東京業者也向日本媒體表示「目前沒有感覺到明顯衝擊」。

而台灣的旅遊部落客林承彥更在機場直擊，正是日本楓葉季的旅遊旺季，本應人滿為患的東京羽田國際機場，通關速度也提高不少，「入境過程非常順暢，下飛機到提行李，不用20分鐘」，竟氣氛寧靜、少了大聲說話的中國人。

日本整體觀光結構雖正悄然調整，但日媒普遍認為，中國政治性報復手段並非首次，包括 2012 年釣魚台事件與 2023 年福島處理核廢水排放後，都曾出現類似限制措施。此次風波雖引發中日社會高度關注，但短期內對日本觀光市場的實質衝擊有限，旅遊業者仍維持審慎樂觀態度。

