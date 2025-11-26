日本可能修改「非核三原則」 專家憂加速地區軍備競賽

日本政府可能修改非核三原則的話題，引發海內外人士激烈討論。有專家分析認為，如果日本建立自主核威懾能力，將可能加速東亞地區的軍備競賽。圖為連署呼籲政府加入《禁止核武條約》的日本民眾。 圖：翻攝自 @nuclearban X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，中國持續推動軍事科技的發展，西太平洋地區的緊張局勢也日漸升溫。為了應對可能發生的衝突，由首相高市早苗帶領的執政黨自由民主黨日前提出修改「非核三原則」的提議，日本可能扭轉立場、發展自身核威懾能力的問題，也引發國內反核人士與周邊國家的廣泛關注，專家也擔心，相關行為可能進一步推動東北亞地區的軍備競賽。

《德國之聲》報導，日本做為全球唯一曾在戰爭中受到核武攻擊的國家，一直堅守「反核」立的場，並實施「不擁有、不製造、不引進」的非核三原則。然而，在本月 11 日，高市早苗卻拒絕向國會委員會承諾堅守非核三原則，外界質疑，高市早苗的相關行動可能象徵著日本將轉變過往的反核立場。

針對外界的懷疑聲浪，自民黨政務調查會長小林鷹之於本月 20 日公開表示，自民黨近期將就國安戰略展開檢討，並通盤檢視各個領域，「身為執政黨，我們有責任擺脫禁忌、進行對話，應該針對各類議題進行討論」。該報導認為，小林鷹之的言論，可能加深外界對日本政府調整核武政策的擔憂，並進一步提升民眾對相關議題的關注。

長期推動廢除核武器的日本 NGO 團體「和平船」（Peace Boat）高級成員兼國際廢除核武器網路（ICAN）共同主席川崎哲接受《德國之聲》採訪時指出，對日本來說，非核三原則是一項「根植於全國共識的基本國策」，對於日本政府可能修改相關原則的報導感到十分震驚。

同時，日本原水爆被害者團體協議會（Nihon Hidankyo）也於 20 日發布聲明，對執政黨試圖推翻非核三原則的行為表示「強烈抗議」。該聲明認為，廣島、長崎的核爆倖存者「無法接受核武器被帶入日本，或是讓日本成為核戰基地、核攻擊目標的決策」，堅決反對政府修改非核三原則。

另一方面，前日本首相、現任日本立憲民主黨黨魁野田佳彥也公開針對修改非核三原則表示反對，強調日本應該是「帶頭推動廢除核武」的國家之一，承諾將帶領立民黨「抵制任何可能改變非核三原則的企圖」。

日本《每日新聞》也於 19 日發布社論，針對高市政府可能修改非核三原則一事進行批評，認為相關行為可能導致日本在邁向和平國家的道路上開始倒退，「高市早苗若繼續以她的個人觀點魯莽前進，將可能讓日本留下長久的傷痕」。雖該社論坦承，日本當前的安全環境與數年前相比已變得更加嚴峻，但該社論強調，忽視理想的行為，將抹滅日本「近幾十年來的廢核努力」，並引發周邊國家的擔憂。

澳洲墨爾本大學教授兼國際防止核戰爭醫師組織的共同主席蒂爾曼．拉夫（Tilman Ruff）接受《德國之聲》專訪時指出，雖然日本「核武三原則」施行至今已數十年，但日本卻長期仰賴美國提供的核武保護傘，事實上是默許核武的存在，並對美軍在日本境內或軍艦上部署核武的行為「睜一隻眼閉一隻眼」，認為日本早已在實際上「打破」了非核三原則的限制。

即使如此，拉夫仍認為，如果日本政府修改非核三原則，並推動建立自主核威懾能力，將可能對東北亞地區局勢造成巨大的影響，「不但可能引發連鎖的擴散效應、進一步提升南韓發展核武的可能性，甚至可能推動整個東亞地區的軍備競賽」。

