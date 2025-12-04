日本台場「夢之大橋」化身舞台 光之長廊點亮冬夜

（中央社記者戴雅真東京4日專電）日本東京台場與有明之間的「夢之大橋」今夜被光海包圍，「LIGHT WALK ODAIBA」以神祕森林為意象，連結18處燈飾景點，打造可邊走邊看的光之長廊。東京都知事小池百合子今晚現身開幕點燈儀式，號召民眾一起享受台場的全新魅力。

今年首次舉辦的「LIGHT WALK ODAIBA」主題為「如寶石般閃耀的神秘森林世界」，遊客可以穿越設置在會場兩端的「光之入口」，欣賞約2公里長區域內散布的18個燈飾景點，打造出可以邊走邊享受的「光之迴游空間」。主會場「夢之大橋」設置有巨大鐘塔「光之鐘樓」，照亮整座大橋。

廣告 廣告

小池百合子以及前乃木坂46成員與田祐希等人今晚出席開幕式。與田表示，希望大家看到燈飾後能感受到滿滿的幸福。

小池百合子表示，從今天開始，以臨海地區為舞台的燈飾活動「LIGHT WALK ODAIBA」正式啟動。今年的會場橫跨港區、江東區與品川區3個區域，是一片非常廣大的臨海副都心，以在東京奧運時設置聖火台的「夢之大橋」為中心，與城市建設協議會共同合作，一同打造出這片美麗的光之空間。

她表示，連結台場與有明的「中央長廊連」（Symbol Promenade）今年開始運行次世代型的移動交通工具。希望大家能搭乘它，一邊移動一邊欣賞燈光。

小池指出，「此外，在我身後的豐田體育館今年秋天全新開幕，明年春天預定開業的則是複合型的娛樂設施。台場海濱公園的新地標大型噴泉也正加緊施工中。藉由這些契機，我們希望進一步提升城市的吸引力，讓更多的人無論白天或夜晚都能在此享受樂趣」。

這次活動還特別邀請創作歌手asmi與YouTube總播放量超過1.3億次的饒舌歌手Rin音共同創作的全新樂曲「Snow Surprise」，在開幕式上首次公開演唱。

「LIGHT WALK ODAIBA」點燈時間為每天下午4時至9時30分，活動至27日止，從15日起將切換為耶誕節版本燈飾。（編輯：楊昭彥）1141205